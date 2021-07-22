Frankie@MIRROR迎33歲生日　鏡粉大手筆投6架巴士24個燈箱打卡

隨着本地男團MIRROR的人氣愈來愈高，廣告代言接踵而來，12子實行齊齊忙個不停做吸金王，粉絲們的生日應援亦隨之愈來愈大規模，姜糖大手筆打造「姜濤灣」、神徒月初為「教主」Anson Lo（盧瀚霆）慶祝生日而掀起全城打卡熱，而隊中「盛世美顏」兼智者擔當Frankie（陳瑞輝／皮皮）亦將在下周四迎來33歲生日，約300位皮寶寶集資、為他籌備了一系列生日應援，除了有必不可少的燈箱應援，包括：4個LED幕牆燈箱以及分佈在油尖旺、觀塘及荃灣的20個巴士燈箱，維期一星期讓更多人認識零死角Frankie外，本周末（24、25日）將舉行「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival」，據悉場地內設Frankie靚仔樣打卡位、扭蛋機，更會即場發售生日限定應援物，包括：Photobook、A4 File、Postcard Set、海報、鎖鑰。除此以外更有6架新巴的巴士車身應援；Frankie正日當天還會有流動廣告車於市面行走，讓一眾皮寶寶可以與皮皮玩「緣份遊戲」同樂。



點擊圖輯睇皮皮盛世美顏＋今次生日應援33個打卡點！

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以下為20個巴士燈箱打卡位置：

K003 尖沙咀 彌敦道聖安德魯教堂對外／／K027 旺角 亞皆老街近中華電力／／K075 旺角 亞皆老街先達廣場對外／／K083 尖沙咀 彌敦道尖沙咀警署對外／／K091 油麻地 彌敦道香港汽車會對外／／K111 觀塘 裕民坊16號／／K137 觀塘 鯉魚門東九龍政府合署外／／K163 荃灣 青山公路荃錦中心對面／／K165 荃灣 荃富街富麗商場對面／／K168 荃灣 青山公路荃豐中心對外／／K172 觀塘 觀塘道創紀之城1期對外／／K225 尖沙咀 暢運道香港理工大學對外／／K234 荃灣 大河道近海壩街 (向荃灣西方向)／／K280 觀塘 觀塘道美亞工業二號站對外／／K300 荃灣 青山公路南豐中心對面／／K328 觀塘 鯉魚門觀塘法院對外／／K371 荃灣 大河道近海壩街 (向荃灣地鐵站方向)／／K406 旺角 海泓道柏景灣對面／／K426 荃灣 楊屋道荃新天地對外／／K901 尖沙咀 尖沙咀天星碼頭巴士總站