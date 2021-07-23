刑偵日記｜一場潛水戲睇得出TVB誠意　完全係電影級數製作

《刑偵日記》在第十八集上映王浩信在水中英雄救美一幕，劇情講到王敏奕在潛水期間被一些網類物質纏繞隻腳，令她無法向上浮，在危在旦夕之時，幸好王浩信及時到達，用刀把網𠝹開，成功英雄救美！
這幕水中戲，相信大家都知道不是實境拍攝，而是用CG後期加工，但其實製作非常真實，在過往的TVB劇集甚少出現。「綠幕」拍攝其實在影視界已不是新鮮事，電影已沿用多時，不過可能限於製作成本，TVB的確很少會用到這個技術，所以今次絕對是電影級數。
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