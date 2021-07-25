G.E.M.鄧紫棋收到「周杰倫神秘大禮」　打開一睇感動到喊：好開心

歌手鄧紫棋以精湛演唱實力在華語音樂圈闖下一席之地，本身是無數人粉絲的她，其實也有自己的偶像，23日她收到來自偶像周杰倫的神秘禮物，瞬間變為小迷妹，興奮地分享開箱照，短短42字的發文裡，就提了4次「開心」。



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鄧紫棋收到周杰倫送的神秘禮物，黑色的箱子形狀像縮小版的行李箱，外殼印著「JAY CHOU 20」，以及出道至今的專輯名稱，打開一看，是所有簽名版的CD在分層裡一張一張被收好。

她激動到哭：「天知道我收到的時候多開心，每一張都簽名了，而且還寫上了我的名字，好開心好開心好開心！謝謝偶像！」

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