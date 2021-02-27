鄧紫棋6個美容秘訣：1年瘦7kg食譜、極乾肌「凡士林敷臉法」？

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-27 12:01

29歲的鄧紫棋G.E.M.爆發力十足的高音讓她有「鐵肺歌后」的美名，出色的詞曲創作，優異的音樂才能時常攻佔各大華語排行榜冠軍，除了在舞台上歌后般迷人的魅力，她也有可愛親近的一面，熱衷於美容保養的她，時常分享一些美容健身小秘訣。Vogue特別整理出6個鄧紫棋的美容健身秘訣。

鄧紫棋爆發力十足的高音讓她有「鐵肺歌后」的美名，出色的詞曲創作，優異的音樂才能時常攻佔各大華語排行榜冠軍，除了在舞台上歌后般迷人的魅力，她也有可愛親近的一面，在YouTube、小紅書上都可以看見鄧紫棋無私分享自己私底下愛用的保養方法和維持身材的瘦身秘訣，每每釋出都會引發討論，以下整理出6個鄧紫棋最受大家熱論的美容健身秘訣。

鄧紫棋經常分享自己私底下愛用的保養方法和維持身材的瘦身秘訣，按圖查看6個GEM最受大家熱論的美容健身秘訣▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

1. 一年內減掉7公斤，飲食關鍵是「水煮燕麥」

不諱言自己有Babyfat、容易水腫的鄧紫棋最著名的就是靠燕麥+捲腹運動一年內瘦下7公斤，她曾不只一次在採訪中提過，自己愛吃燕麥，比起其他澱粉，燕麥不僅纖維高、低GI、還能幫忙去水腫。她自己的早餐一定是「水煮燕麥+雞蛋+香蕉」，將原味的燕麥用水煮開，加一顆雞蛋進去，搭配一根香蕉，就是營養又充滿飽足感的瘦身早餐。

午餐她則奉行「三分滿」，便當盒裡只裝三分滿的食物，至於吃哪些，她曾在小紅書上直接公開自己的午餐便當，面有雞蛋炒洋蔥、蘆筍、蘑菇，澱粉則從「白飯」換成「水煮燕麥」。除了燕麥，澱粉她也大推「南瓜」，南瓜其實有個妙用，可以降低身體吸收碳水化合物的速度，加上充滿營養素，是瘦身減肥時期的澱粉好朋友。

晚餐她不忘補充膠原蛋白，透過小紅書的分享，我們發現鄧紫棋很愛的晚餐List是一碗「水煮燕麥」+一盤「水煮花椰菜」+一碗「醋醃海蜇皮」，「海蜇皮」可是能瘦身又能養顏的好食材，不僅熱量極低、水分高，還有豐富的膠原蛋白，吃了能保養肌膚一舉兩得。

1. 鄧紫棋「水煮燕麥」三餐食譜

1早餐: 水煮燕麥+雞蛋+香蕉。

2午餐: 雞蛋炒洋蔥+蘆筍+蘑菇+水煮燕麥

3晚餐: 水煮燕麥+水煮花椰菜+醋醃海蜇皮

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+ 7 + 7 + 7

2. 每天600下「捲腹運動」虐出超強腹肌

身為「鐵肺歌后」，鄧紫棋在鍛鍊肺活量這部分也不敢馬虎，她透露自己平時每天會做300-600下的「捲腹運動」，除了可以鍛練腹肌也能加強肺活量，有助唱歌。

4個秘訣練出鄧紫棋同款馬甲線

1. 腹肌一旦強壯，任何運動都會很好上手。

2. 為了不想看起來太壯，鄧紫棋只練腹部、背部肌肉，不會特別練腿，「基本上只要腹、背練好，看起來就會顯瘦。」

3. 練腹部不能只做一種運動，仰臥起坐、平板撐、單車式捲腹都是不錯的虐腹運動。

4. 如果是新手，不要一下油門摧過猛導致運動傷害，最好可以早晚各做一次，一天100-200下就能看到成果。

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+ 12 + 12 + 12

3. 水煮蛋肌養成就靠「7水保養」

對保養相當有研究精神的鄧紫棋，常在小紅書上分享自己用過超有感的保養法，「7水保養」就是其中之一，來自韓國的美容秘訣，利用七道化妝水的不同上法，讓肌膚立即澎潤亮、保濕滿分充滿光澤，摸起來就像Baby肌膚或水煮蛋一般。

使用的化妝水記得要挑沒有酒精、沒有香料、沒有防腐劑配方的化妝水，七水步驟如下：

1. 洗完臉後，用化妝水沾濕化妝棉，順著肌膚紋理全臉輕柔擦拭。

2. 重複第一個步驟

3. 將適量的化妝水倒在掌心，接著用掌心將化妝水輕按進肌膚。

4. 第四～六次的化妝水，都請重複第三步驟，將化妝水倒在掌心按壓全臉，按壓的時候要輕柔有耐心，每個角落都要按到。

5. 最後一次，將放在冰箱裡的化妝棉取出浸滿化妝水，敷在臉、頸部各個部位，進行毛孔收縮。

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+ 9 + 9 + 9

4. 防曬不能用抹的要用「拍打的」

無論使用什麼樣的防曬霜，塗抹方式很重要，鄧紫棋分享自己塗防曬一定是用"拍打"的方式，而不是塗抹的方式，這樣做才會夠均勻薄透，不影響後續妝容！另外，她無時無刻都會塗防曬，因為不論是陰天或是在室內，紫外線都會傷害肌膚，要預防紫外線就是要做到100%無死角的防禦。

5. 熬夜壓力都靠一罐「精華液」搞定

總是忙於表演，有時為了捕捉一閃而逝的靈感也不得不熬夜創作的鄧紫棋，在日常保養中一定會有碧兒泉的「奇蹟特嫩精華」，裡面含有當紅的保養成分比菲德氏菌、酵母菌，偕同碧兒泉經典奇蹟溫泉活萃組成「奇蹟益生活萃」，能讓肌膚一夜醒來摸得到嫩、看得見亮。

6. 搶救極乾敏感肌「凡士林敷臉法」

這也是鄧紫棋瘋傳小紅書的保養祕訣之一，起因是某次她去加拿大當地太冷太乾，讓皮膚變成彷彿70歲的老太太般，乾癟敏感又脫皮，她緊急打電話給皮膚科醫師求救，皮膚科醫師建議她用凡士林來敷臉，結果敷個幾次就搶救成功。不過，她也提醒，肌膚正常情況下，不太推薦這個方法，有可能讓肌膚過油長痘痘。

鄧紫棋的「凡士林敷臉法」

1. 將臉洗乾淨，接著薄薄塗上一層凡士林

2. 將乾淨的洗臉紗布打濕，直接覆蓋在整臉，大約30分鐘

3. 以紗布將過多的凡士林擦掉，接著按摩整臉到質地完全吸收。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：一年瘦下7公斤三餐食譜、水煮蛋肌的秘密…鄧紫棋6個美容秘訣盤點。】