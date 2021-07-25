最新TVB小生排行榜　傳陳山聰轉邵氏陳展鵬傾續約有影響？

早前有傳視帝陳展鵬年底約滿要求加人工不果，雖然他對有關傳言統統否認，並指500萬的價位好可觀，但其實在云云視帝中身價中並不高，這個亦可視為他在TVB受寵的程度。除了薪金，當然也有很多原因左右，包括劇集的重要性、工作量、獎項等等，近年在TVB慢慢上位的陳山聰，有傳他不再續約親生仔，改簽邵氏，令到TVB的小生勢力排行榜再有變化，讓我們瞭解一下現時TVB小生的勢力排行榜吧！

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