刑偵日記．短劇評四｜收視再創新低！　觀眾口味真係影響咁大？

無綫劇集《刑偵日記》短劇評四



一共25集的《刑偵日記》播至第19集，今晚（26/07）開始就會步入結局周。老實說，相比起第一、二周帶給觀眾的刺激，懸疑感以及驚慄，第三周的劇情確實輸蝕了些少。隨住姜皓文（飾聶山）知道了老婆陳煒（飾梁日思）的死因，袁偉豪（飾韋睿傑）承認是「血字連環兇案」兇手，惠英紅（飾楊碧芯）的精神分裂症廄復後，第四周劇情又回到了王浩信（飾葉勁峰）身上。

第四周劇情缺乏追看性

整個星期的重心，似乎以交代劇情為主，直接一點說，就是頭三個星期埋下的伏線太多，支線亦多，所以當「血字連環兇案」完結後，才需要用幾集「埋尾」以致令人覺得拖戲。劇集一但出現這些劇情，收視必然下滑。再者《刑偵日記》本來劇迷的人數就已經低，又加上劇情趕客的因素，收視自然會出事。

收視11.4點

隔離台播完《大叔的愛》，以為觀眾會回流嗎？其實從《刑偵日記》的第四周收視數據上看，亦不見得。《刑偵日記》的第15-19集，由14.2點繼續下滑至11.4點，帳面上足足捐失了183,512位觀眾，看來《刑偵日記》十居其九會成為「2021收視最低收視劇集」。

開場失利影響收視

近年觀眾收睇劇集的渠道已不止電視機那三電視台，所以當大家覺得悶的時候就會轉台睇其他劇。另一個解釋《刑偵日記》錄得11.4點的原因，可能是因為開場成績並不理想，製造不起熱潮。大家連第一集都冇睇，中段又吸引不到觀眾，又怎可期望收視會有增長？

撞正東京奧運都有影響？

同時間，《刑偵日記》撞正東京奧運開幕，劇集因應直播而搬至2215時段，其實也有一定影響。

能否挽回劣勢，就要睇下同劇情發展，尚未解決的懸念，就只有《血謎圖》一案，以及王浩信（飾葉勁峰）三個人格的後續發展。至於口味的問題，在上一篇劇評中已和大家探討過，有興趣的可以點擊下面連結。刑偵日記．短劇評三｜改革意義大於收視數字 教育觀眾學識睇劇

同場加映：刑偵日記︱演員中期評核報告 王浩信惠英紅鬥精神分裂最心寒