TVB近十年最低收視劇集｜《刑偵日記》幾肯定入榜　今年已有兩套

TVB劇集《刑偵日記》收視持續低迷，最新一周更只錄得14.2點，大有機會打破《大步走》成為今年最低收視的劇集。其實《大步走》計七天跨平台收視只得19.28點已經是一個比較差的水平，但《刑偵日記》首周的七天跨平台收視只得20.5點，相信其後兩周只會跌不會升，絕對會跌破《大步走》的安全線。

今次為大家更新一次近十年TVB劇集最低收視榜，其實，在2018年後加入7天跨平台總收視點後，近年的劇集理應比較少會打入歷年最低收視榜，因為數字一定會比往年計即時收視的劇集提升了，但這個榜單已經有四套2018年打後的劇集，有兩套更是今年的。至於離已巢的視后田蕊妮，更有三套入榜。

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