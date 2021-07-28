余香凝產後兩個月靠紮肚回復纖腰　16位星媽極速修身更勝從前

現年28歲的余香凝（Jennifer）在今年5月底誕下囡囡Clare，榮升新手媽媽，有女萬事足的她不時在社交平台分享初為人母的心情。早前Jennifer在坐完月後曾曬出出關的照片，見她手腳纖幼，身形與懷孕前相比分別不大，但原來她在懷孕期間重了45磅。不過日前Jennifer就在IG Post出近照，產後兩個月的她已經成功修身，並透露全靠紮肚迅速回復身形：「我的腰回來了!!! 紮肚一直是我生完BB之後最期待的事，結果真的不到一個星期就已經有很大的變化，可以穿回懷孕前的褲子。」



余香凝（Jennifer）產後兩個月已經回復纖腰！（IG@jenniferyuuu）

相中所見穿上Crop Top的Jennifer大曬腹肌，短短兩個月身形就已經回復到未生時，認真令人羨慕！其實懷孕不但會令女士體重增加，更有可能改變體質，所以生完B之後的修身之路絕對不容易，但圈中有不少星媽產後都極速修身，回復產前身材，甚至更勝從前！

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