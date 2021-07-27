松岡李那做Gym狂換戰衣曬美好身段　無啦啦自認胸部「好大」？

松岡李那一向對自己的身形要求都有嚴格要求，除了日常飲食非常嚴謹，更不時運動健身，以無時無刻保持至Fit身形。今次拍攝主要希望藉著松岡李那身為日藉演員的身份，配合即將於日本東京開鑼的體壇盛事，推動全城一同投入健身運動，Goji Studios更特別找來運動及科學總監田博士（Justin）作為松岡李那的教練，教授不同的運動及訓練知識。



拍攝期間松岡李那不時與工作人員以「半咸淡」廣東話交談互動，於拍攝現場大放笑彈，當中松岡李那更坦率地向健身教練請教，如何令自己胸形「好睇」，卻因廣東話「半桶水」說成「好大」，令在場工作人員面紅大笑！

松岡李那為配合拍攝日程，於一天內親身上陣使用多項健身器材進行運動示範，例如健身單車、Stick Mobility、啞鈴及平衡球等，期間更換上6套私人運動戰衣更換，自信地展示了多個高難度動作及姿勢，同時完美展現健康性感的一面。松岡亦笑言指疫情之下需要經常帶口罩，大家的專注力會更集中在身形上，所以自己都不敢鬆懈，努力健身運動keep fit。

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她又直言透過今次拍攝，讓她了解更多健身新手常犯的錯誤及誤解：「我平日都有自己做運動鍛鍊健身，但在教練的細心指導下，讓我更清楚了解每項健身運動的特性，就如我一直希望可以鍛練到『馬甲線』，在教練的指導下，於運動完已即時略見成效！」而作為日本人的松岡李那，面對今年體壇盛事於東京舉辦，她表示份外興奮，希望鼓勵更多人一同加入運動陣營：「雖然今年體壇盛事受疫情影響，未能到現場參與，但作為熱愛運動的一分子，加上在自己國家鄉舉辦，當然是非常期待。」她更笑指：「經過今日密集式的拍攝及訓練，如果有『健身鐵人耐力賽』項目，我一定可以參加，更有機會奪得金牌！」