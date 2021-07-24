Edan呂爵安《小諧星》 單戀女神　周秀娜最後一句揭示悲慘結局？

男團MIRROR於7、8月暑假檔將每星期推出一首全新單曲，繼日前推出Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》及Jer（柳應廷）的《砂之器》，周五（23日）輪到Edan（呂爵安）接棒推出《小諧星》。《小諧星》與Edan年初推出的五台冠軍歌《E先生連環不幸事件》同樣是慢情歌，也延續了那份錯戀；MV亦繼續由Sheng及Maggie執導，故事講及擔任鋼琴老師的Edan單戀上明星周秀娜，又請來彭秀慧（KP）及陸駿光客串演出。《小諧星》上架後觀眾除了熱衷於分析愛情故事走向，俊男美女加上靚景靚畫面，令觀看次數在20小時內突破50萬，更登上YouTube發燒影片冠軍位置，足見田田（《大叔的愛》Edan角色名字）熱度絲毫不減。



《E先生連環不幸事件》結局的一場天台戲，觀眾費盡心思解讀Locker（林家熙）的一句：「唔鍾意就唔鍾意㗎啦，你都唔鍾意我啦，你有咩資格講？」為這段三角關係畫下句點；而《小諧星》作為單戀情歌，Edan的目光一直無法從周秀娜身上移開，只想默默對她好、為她付出，最末二人借着酒勁放縱自我，在泳池一幕吐心聲，娜姐還是捅破窗戶紙發問：「其實，你鍾意我啲咩？」故事就此落幕，再度映在眼前的就是Edan隻身彈琴的畫面，雖然Sheng接受《香港01》透露結局開放、交由觀眾自行解讀，歌詞「請准我留低／跟他一拼」亦不盡是傷感，不過記者就覺得傾向是Bad Ending，不禁感慨E先生似乎又不幸地經歷了「連環錯愛」。

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如同《E先生》，《小諧星》也是黃偉文（Wyman）為Edan度身訂造，在情歌的包裝下蘊藏了Edan出道以來的個人經歷、有雙重意義。MIRROR經理人花姐曾在《調教你MIRROR》中簽約時曾跟Edan說過：「你唔會係主力捧嗰個，你係陪襯。」不過在出道後，Edan憑着個人努力，在《MIRROR GO》及《膠戰》等綜藝節目憑喜感被觀眾所看見，在綜藝殺出自己的一片天，他亦不介意放下偶像包袱做個諧星，旨在為觀眾帶來快樂，於是Edan憑着個人喜感相繼接下電視劇《大叔的愛》及電影《閤家辣》等劇本，進軍影視界，正如歌詞「誇張演出贈興／可否擠身大明星／還未知哪條情路往仙境／所以請准我留低跟他一拼」，這段經歷也教我們知道「不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望」。

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