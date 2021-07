王君馨(Grace)去年以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道,成功埋歌手堆,周六(24日)Grace上載一張與鍾舒漫(Sherman)、鍾舒祺(Sukie)、衛蘭(Janice)及衛詩兩對姐妹一同出海遊玩的船P合照,並寫道:「Grateful to have you all in my life, lovers of Jesus, music and passion!(感恩有你們出現在我的生命中,耶穌,音樂和熱情的愛人! )」相中衛蘭、衛詩皆罕有以水着Look示人,只見穿着一件頭泳衣的衛詩消瘦不少,更顯腰部線條;而姐姐衛蘭則穿上吊帶連身裙!



