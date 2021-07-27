東京奧運｜香港劍擊隊盛產男神　混血花美男崔浩然靚仔過王嘉爾？

現年24歲的劍神張家朗在東京奧運上睽違25年為香港奪得有史以來第二面金牌，令全城氣氛狂熱之餘，亦被他不放棄的精神深受感動；連帶香港劍擊隊成員亦備受關注，大眾不禁好奇「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」更掀起討論，除了身材高䠷的單眼皮男神張家朗外，女子隊的「微笑劍后」江旻憓及朱嘉望同樣顏值出眾，連IG坐擁近2,500萬粉絲的王嘉爾（Jackson）都是有名的香港劍擊隊代表，不過大家卻發現Jackson的好兄弟崔浩然（Nicholas）比他更俊俏，五官精緻是名副其實的「劍擊花美男」，現時留及肩金髮的Nicholas儼如從童話中走出來的王子！



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現年28歲的Nicholas擁中國、韓國及菲律賓三地血統，父親是香港擊劍隊領隊，所以他從小就加入擊劍會接受訓練及比賽，與張家朗、王嘉爾等份屬好友。2012年以港隊代表最年輕成員之姿出戰倫敦奧運會，2013年在東亞運奪得個人賽銅牌及團體賽金牌、2018年亞運狀態大勇連奪男子花劍個人及團體兩面銀牌，同年底卻毅然急流勇退、選擇退役，希望「編寫人生的新一頁」。那時Nicholas在社企工作，亦希望做KOL，憑着帥氣外貌，獲不少時尚大牌青睞。Nicholas放下全職運動員這個身份兩年多，回頭還是發現最愛劍擊：「好掛念做運動員的這份滿足感」，今年4月他決定復出，重返港隊接受全職訓練，劍指2024年的巴黎奧運。