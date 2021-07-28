何超蓮賀張家朗奧運奪金　頒獎聽到國歌超激動竟被批賣弄愛國人設

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮近期頻頻獲邀上內地綜藝節目，更為節目《這！就是潮流》擔任「潮流助推官」，雖然今次是她首次擔任綜藝節目主持，但超蓮在節目中的表現都大獲好評，不少網民都大讚她性格討好，完全沒有千金小姐的架子，大受歡迎！近日東京奧運進行得如火如荼，超蓮亦有關注賽況，日前港隊劍擊代表張家朗在男子花劍個人賽勇奪金牌，全城歡呼，超蓮就上載了一段短片，並寫道：「看張家朗拿了奧運擊劍冠軍！義勇軍進行曲又響起來，中國香港隊太牛了！厲害厲害！」



何超蓮近期頻頻獲邀上內地綜藝節目。（微博@何超蓮Laurinda）

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片中超蓮睇到張家朗站在頒獎台時已經表現激動，不斷揮手高呼：「好感人！好感人！喔~雞皮疙瘩起來了！好厲害！」之後奏起國歌時她更用手捂住心口，難掩心中興奮，更在直播中留言道：「中國香港！」但就惹來網民抨擊：「不用賣弄愛國人設吧，有點過了」，不過亦有不少粉絲為超蓮抱不平：「看的激動很正常」、「大家都是中國人，有什麼人設可賣呢」、「超蓮打字用拼音666」！