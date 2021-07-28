做善事救災被指似做騷　韓紅發聲明唔忍：不是為了出名

中國河南省近日遭遇特大暴雨，多地遭受嚴重洪災，造成重大人員傷亡同財產損失。而眼見國家有難不少明星亦紛紛捐錢、捐物資馳援，其中為做善事不遺餘力的女星韓紅更親自聯同自己的團隊「韓紅愛心慈善基金會」上前線進行救災，沒料到她這個舉動引起質疑，有媒體就用了她同其機構的照片作出批評，指明星做善事像在做騷為了出名而已，於是引來韓紅方不滿，發出聲明以作澄清。

韓紅做善事不遺餘力。（韓紅微博圖片）

事緣有媒體用韓紅的照片同其北京韓紅愛心慈善基金會志願者的照片作出批評，發布了一篇「網紅明星前往災區救災引發質疑」的評論，於是引起大家不少猜測，認為明星救災根本不是真心的，他們的到來阻礙了救援進度等，眼見聲譽受到影響，韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」就在官網發出律師聲明，表明韓紅做善事不是為了出名，更不是為了謀取個人私利，有關媒體平台在未經調查的情況下，已經對韓紅構成了嚴重詆譭，所以韓紅方希望有關媒體見到聲明後，自行對侵權圖文同視頻作出處理，否則會提起訴訟，追究法律責任。

有媒體用韓紅及其機構的照片作出質疑，引來韓紅方不滿。（韓紅愛心慈善基金會微博圖片）