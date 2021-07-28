陳飛宇退美國籍做中國公民　有一位傳捐百億想入籍連被拒三次

隨着中國發展迅速不少人都選擇回到祖國的懷抱當中，而國際知名導演陳凱歌的兒子陳飛宇就是其中一份子。他用了三年時間準備同等待，近日最終迎來好消息被通知正式成為中國公民，透過微博工作室喊出在未來願為祖國貢獻自己的力量，獲得不少網友激讚。其實除了他之外，圈中亦有幾位明星放棄外國國籍而加入中國籍，不過有一位曾傳屢次申請入中國籍而三度被拒，現在讓我們一起來看吧！



陳飛宇宣佈加入中國國籍。（視覺中國﹑陳飛宇微博圖片）

現年21歲的陳飛宇出生於美國，自然擁有美國國籍，不過自2010年他參演父親陳凱歌的電影《趙氏孤兒》而入行。繼而在相隔6年後，他就全力留在中國發展演藝事業，在2017年與台灣女星歐陽娜娜合作電影《秘果》，這也是他第一次擔任男主角，近年陸續推出的作品《將夜》﹑《最好的我們》等都獲得好成績。

現一邊工作一邊在北京電影學院就讀的他，近日透過工作室宣佈正式成為中國公民。原來在他18歲的時候，他就準備了相關資料申請加入中國國籍，在等待近三年時間後，終於在今年的7月他成功退出美國國籍而加入中國國籍，讓他為之開心並高興表示：「一直以來都堅定地熱愛着偉大的祖國，未來也將繼續傳遞正能量，為祖國貢獻出一份自己的力量！」同時強調自己並非網傳擁有雙重國籍的身份。

甄子丹早年已經放棄美國國籍加入中國國籍。（視覺中國）

還有「功夫巨星」甄子丹，出生於廣州的他在11歲的時候跟隨家人移居美國，不過隨着長大後他對民族的歸屬感愈來愈強，所以在多年前他已經放棄美國國籍加入中國國籍。他曾經接受訪問時道：「我已經把美國籍退回去，我現在是百分之百中國籍的人，或者是中國香港人。我看不起好多人滿嘴都是，我是甚麼中國人，其實他的心裡在外面。我從小都是一個非常有民族心很強的一個這種人，可能在美國長大自己作為少數民族，那種我需要一種歸屬感，我很小已經知道我們流着甚麼血，不然的話我為什麼選那麼多的民族電影題材。」身為中國人絕對是一件值得驕傲自豪的事。

房祖名已經加入中國國籍。（視覺中國）

成龍表明房祖名主動提出加入中國國籍。（微博圖片）

另外，還有成龍兒子房祖名，出生在美國的他自然擁有美國國籍，但萬萬沒想到長期生活在美國的他，長大後竟然主動向成龍表示要落葉歸根，於是選擇放棄美國國籍，據指美國移民局曾多次作出挽留，但房祖名依舊不為所動，在經過幾年的時間申請後，他成功改回中國國籍。成龍曾在內地節目道：「我兒子回來退美國籍，不姓陳姓房認祖歸宗，歸根落棄，我兒子自己講的我不要姓陳我要姓房，我不要美國籍了我要入中國籍。」他還強調入中國籍是非常不容易的，而事實亦的確如此。因為根據中國「綠卡」制度從2004年開始實施，每一年有資格拿綠卡的人都不多，據內地媒體指出單是2004年到2011年這一段時間，總共發出4700多張綠卡而已，由此可見中國的「綠卡」門檻是多麼的高。

李連杰傳出加入中國國籍三次被拒。（視覺中國）

以上三位男星都成功加入中國國籍，但另一位「功夫巨星」李連杰則被傳出申請多次遭拒絕。出生北京的李連杰在80年代因為電影《少林寺》名聲大噪，繼而推出多部動作電影都叫好叫座。直到1997年他赴美國荷里活發展亦取得成功，同年放棄中國國籍加入美國國籍，正式成為美國公民。不過，成為美國公民只有12年時間的他，在2009年則放棄美國國籍而加入新加坡國籍，直到現在。

李連杰絕對是大慈善家。（李連杰微博圖片）

但隨着2002年後他將事業回到內地發展依然大受歡迎，又創立慈善基金會﹑捐款助人行為不斷等等，大慈善家形象已經深入民心。不過因為國籍問題，他依舊背負了許多罵名，雖則如此但他始終沒有放棄做公益。隨着年齡的增長，有傳他晚年落葉歸根的情緒愈來愈濃，曾三次申請重回中國國籍都遭拒，更傳他早已立下遺囑，願意捐出100億人民幣以表心意，願自己一個落葉歸根的心願。