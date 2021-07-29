「阿朱」劉錦玲多次澄清被迷姦勒索傳聞　退隱美國碩士畢業不復出

金庸經典武俠小說《天龍八部》曾被多次翻拍，當中1997年版的TVB劇集《天龍八部》最為人熟悉，一班演員包括黃日華、李若彤、陳浩民、何美鈿、劉玉翠、樊少皇等都深受觀眾喜愛，而飾演阿朱的劉錦玲更令人留下深刻印象。不過劉錦玲在2006年約滿離開無綫電視後就淡出演藝圈，並投身保險界，數年後退隱。近年定居美國的劉錦玲不時在社交平台分享近況，日前她就在微博Post出頭戴四方帽的照片，宣布喜訊：「感謝天父的保守！我碩士學位畢業了！」
劉錦玲在90年代加入亞洲電視，一出道就擔任劇集《法本無情》的女主角，被捧為當家花旦，1993年她憑着與劉德華合作的電影《天長地久》，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」、金馬獎「最佳女配角」，演技備受肯定。其後劉錦玲約滿過檔到無綫拍劇，《天龍八部》中的阿朱、《洗冤錄II》中的紫霞郡主等都是她的代表作。
重溫過往演出：
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不過2002年突然爆出一名劉姓女藝人被人迷姦勒索，劉錦玲就被謠傳是受害者，甚至有報道指她本人曾主動承認事件。2006年劉錦玲拍完《法證先鋒》後投身保險界，當時又有報道指她收入極低，生活慘淡，直至後來劉錦玲在社交平台多次公開澄清指報道失實，解釋自己生活很好，並在接受訪問時透露自己淡出幕前後重返校園，在2015年取得美國三藩市州立大學學士學位（主修社會學、副修心理輔導），期間還曾擔任心理輔導員。2019年初劉錦玲開始修讀碩士課程，今年終於順利畢業！
2019年內地綜藝節目《王牌對王牌》曾邀請昔日《天龍八部》一班主要演員重聚，但唯獨欠缺了劉錦玲，令不少粉絲覺得十分可惜，而她事後就在微博親自解釋因為定居海外，時間配合不到。對於被粉絲追問復出的問題，劉錦玲早前就公開回應：「本身並沒有清晰的所謂『退出』的想法，但暫亦未有復出的計劃。」似乎無意復出。
點擊下圖睇劉錦玲近況：
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