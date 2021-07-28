刑偵日記｜于淼每個角色都入形入格　為事業放棄初戀男友

《偵刑日記》是一套圍繞精神病、心理病為主的劇集，其中惠英紅（飾楊碧芯）不時會出現幻像，見到于淼（飾高敏）帶住一個細路女，每次于淼出場其實都有一種陰森恐怖。不過這並不是她最出位的劇集，兩年前的《多功能老婆》令她一戰成名，更有一個「最強小三」的稱號。
在《多功能老婆》中，藍飛（楊千嬅飾）老公劍雄（黃浩然飾）終於返港，並相約老婆見面，但小三顏成功（于淼飾）卻從中作梗，令藍飛撲空。成功態度非常囂張，不但當眾奚落藍飛，更開了一張9999萬的支票給對方，希望用錢買斷藍飛與劍雄的婚姻。事後成功返到酒店，還在劍雄面前扮委屈，手段相當高明！這一場小三向正印「挑機」的戲掀起網民熱烈討論，不少觀眾都睇到咬牙切齒，為藍飛大感不忿，但亦有人大讚于淼的演出，將小三演得入型入格！
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于淼已經加入TVB九年，她曾在2012年參加《國際中華小姐競選》，落選後加入TVB，成為娛樂新聞台國語主持。近年積極參與戲劇演出的于淼，雖然經驗不多，但亦有不少角色成功引起網民關注。當中包括在《不懂撒嬌的女人》中同劉丹發展忘年戀，在《逆緣》中飾演姜大衞的太太，被稱為「御用阿伯殺手」！上位前最出名的，應該是她在《萬千星輝賀台慶2015》中，後補頂上獲得總值100萬港元的大獎，當中包括20萬港元儲蓄戶口。
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于淼是落選《2012國際中華小姐競選》後正式加入香港娛樂圈，原來她之前為追夢亦犧牲甚大。她入讀大連民族學院國際商學院時，曾與初戀男友拍拖兩年。畢業後她為發展跑去北京找尋機會，但對方卻返回家鄉蒙古，所以就算兩人談婚論嫁的階段，還是無奈放手。她接受傳媒訪問時便指，當初沒有選擇事業，好可能已經人妻甚至人母，又指自己來港後才拍第二次拖。
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