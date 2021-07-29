刑偵日記｜「幽靈斷腳案」真有其事？　案情勁詭異至今未解

無綫劇集《刑偵日記》後段以一單「幽靈斷腳案」為主軸去發展各個人物的劇情，劇中這一單「幽靈斷腳案」起源於馬來西亞岸邊所發現的十多隻穿着波鞋，分別屬於不同人的人腳殘肢。其實劇中的「幽靈斷腳案」，正正就是取材於發生於2007年加拿大溫哥華，轟動一時的斷腳懸案。



劇中都出現過類似橋段。（《刑偵日記》截圖）

加拿大的斷腳懸案發生經過與《刑偵日記》的「幽靈斷腳案」也十分相似。在2007年8月20日，有一名女子在加拿大BC省的一個島上游玩時，發現了一只穿着Adidas波鞋，鞋中還帶有一只短襪，但當她認真查看時，卻看見短襪之中竟然包裹住一隻男人人腳。殘肢發現案迅速引起警方注意，當時法醫推測，是因為屍體在海中長期浸泡、腐爛，以致人腳關節與屍體分離，經調查所得，腳上的波鞋出自2003年印度。

真正的「幽靈斷腳案」發生在加拿大。（網上圖片）

一波未平，一波又起，同年8月26日，又有一對夫婦在另一處海岸發現第二隻殘肢。當時有專家分析指，殘肢有可能由南面漂流到該處。其後分別在08年2月8日，5月22日，6月16日都在加拿大境內發現斷腳殘肢，其後數個月內也有十數宗類似的人腳發現案。第六隻被發現的人腳，經過加拿大溫哥華警方通過DNA對比後，才辨別出屬出一個患有抑鬱症而自殺的男性，雖然公布了「斷腳案」的追查進展，但數月來陸續被發現的人體殘肢，已引起不少當地市民的恐慌。

全部斷腳被發現時都着住波鞋。（網上圖片）

12月7日，一名途人與愛犬於早上在河畔散步時，愛犬從主人的身邊跑開並被一根骨頭吸引住。主人上前查看，撥開海藻時發現一根連住腿骨的人類左腳，腳上還穿着一隻波鞋襪。

與此同時，在美國華盛頓州的一個海灘上，一個露營者也在海灘上發現一隻被海藻斷肢，這已經是第六隻被發現的斷肢，而美國警方也表示，這隻穿着大碼波鞋的斷肢是從加拿大水域漂流到那邊的。直至2012年，在加拿大以及美國境內，分別出現了共18隻斷肢，13隻出現在加拿大，5隻在美國，其中有男的也有女的，當中只有6隻找到「主人」。當年有專家推測，斷腳大多是因為長期浸泡在水中而自然脫落。

網上上流傳當年被發現的斷腳。（網上圖片）

在當年，雖然外界都流傳斷肢來自黑幫仇殺，但警方卻指這些斷肢很可能是來自海難或空難死者，也有傳言推測斷腳來自於南亞大海潚，不過有專家就認為即使斷肢有衣物保護的情況底下，亦只能漂浮1600多公里遠，並沒可能由東南亞漂到加拿大，也有專家表示，人類屍體有可能因為厭氧細菌水解，進而令屍體腐敗的過程中斷，使屍體內的脂肪組織而變成屍蠟狀態，所以這些殘肢有可能已在海上漂浮了30多年。「加拿大斷腳案」發展到最後依然找不到真正原因，最終調查人員就以「斷腳可能来自海難或空難死者」作為解釋，並成為了網民間流傳的「幽靈斷腳案」。

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