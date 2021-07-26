三台收視報告｜《刑偵日記》仲有得跌　奧運拉起全線收視

三台收視報告又再出爐，今次的日期是7月19日至7月25日。
今周因東京奧運開幕，所以重點當然是放在這裡，加上有《聲夢傳奇決賽》而TVB更將劇集《刑偵日記》搬到晚上2215播放，亦令到本身已經不好的收視繼續暴跌。眾所周知，愈夜的收視通常都會愈低，今次《刑偵日記》跌至11.4點，比起上周的14.2再跌2.8點，情況絕對是慘不忍睹，相信也是近十年，甚至是二十年的最低數字。
《聲夢傳奇決賽》在周一晚上2030播出，錄得23.9點的收視，比起早前的劇集《寶寶大過天》的21.9點高出不少，證明一班《聲夢傳奇》的參賽者的確是帶起了一陣熱潮。不過其後在星期二、三、四播出的奧運造勢節目卻不太理想，兩晚的《明星運動會》只錄得14.3點，而半live騷《全城迎奧運》更只得11.5點，看來在綜藝大騷方面無綫依然要再想想辦法。
再講講《2020東京奧運開幕典禮》，全港有五個電視台免費播放（計1859~2254），其中三個分別是TVB 14.2點、ViuTV 5.3點和開電視的1.3，根據CSM 媒介研究的數據，有72%收看免費電視直播的觀眾選擇TVB。至於星期六、日晚上的奧運節目，TVB是13和11.6點、ViuTV是4.1和3.7、開電視2.2和2點，與平時的收視分佈水平差不多。另外一提，ViuTV在播完港版《大叔的愛》後，日版《大叔的愛》依然有4.1點，看來已儲起一堆忠粉。
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