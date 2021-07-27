刑偵日記｜楊潮凱傅嘉莉曾譜寫愛情故事　兩人各自騷出完美身段

《刑偵日記》去到22集，其實兇手都出得七七八八，只欠最後一個只有背面出鏡的兇手，而早已被入獄的傅嘉莉（飾莫希欣）也是幫兇之一，就是她將炸彈草圖交給楊潮凱（飾冼世強）而導致一連串事件。傅嘉莉和楊潮凱雖然在劇中只有一幕短短的戲份，不過其實他們早已埋下合作種子，而且更是淒美的愛情故事！

兩人在劇中同場的戲份不多。（劇集截圖）

《3日2夜》一直都以靚女靚景作賣點，不過兩人合作的這一集就以故事主角相識於異地，然後墜入愛河的愛情故事作為包裝，中間還加插了一些戀愛歌曲以及浪漫對白，有點《天國的階梯》之類的韓劇感覺。雖然《3日2夜》變成浪漫愛情故事就未必人人受落，但就有十足新鮮感。除了傅嘉莉，楊潮凱也會在節目中騷肌，好有可能也吸引一班女性支持者收看。

睇靚女就有傅嘉莉，睇肌肉又可以睇楊潮凱。（IG@kelly_fuu）

+ 27

講起楊潮凱，2009年經藝員訓練班進入TVB，楊潮凱初期可謂十分拼命，無綫有五個錄影廠拍劇，試過五個廠都有他的通告，什麼茄呢啡角色都做，連續爆了四年騷，他接受《香港01》記者訪問時說：「訓練班出嚟就係咁衝，頭幾年乜都做嘅經驗令我學識好多：睇機位、睇前輩演出，到而家都好受用。」

前年適逢楊潮凱加入TVB十年，經過深思熟慮他決定從經理人合約（親生仔約）改簽基本藝人合約，他說希望到外面闖一闖：「自由度大啲，我都想同多啲唔同嘅單位合作，想見下個世界；亦都因為公司對我好好，所以都留番合作嘅關係。」最近他仍有接拍無綫劇集《刑偵日記》，並與王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯等人合作。

👇👇👇即睇楊潮凱靚相👇👇👇

+ 26

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理