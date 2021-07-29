陳楨怡加入《Think Big天地》主持僅兩個月　對節目停播大感不捨

TVB兒童節目《Think Big天地》自2015年開播至今已超過6年，出產過不少靚女主持，當中更有不少是港姐出身，美貌與智慧並重，而港姐亞軍陳楨怡（Celina）就在今年5月正式加入，成為主持之一。不過早前有報道指節目將會在8月中播出最後一集後就結束，日前Celina就在IG直言大感不捨：「很感恩和幸運第一個節目可以加入Think Big 做主持，雖然時間不長，但在訓練期間，在每一位Think Big主持身上學會很多東西，多謝所有人對我的教導、鼓勵和包容，令我感受到Think Big family 的溫暖，真的很不捨得和大家一起對稿和有講有笑的美好回憶，但更不捨得一班精靈可愛的小朋友。很感恩可以成為小朋友童年回憶的小小部分，Thank you，我會繼續加油！」



陳楨怡（Celina）在今年5月正式加入《Think Big天地》主持陣容。（IG@celina_harto）

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雖然加入主持陣容只有短短兩個月時間，但Celina在節目的表現都大獲好評，不少粉絲都留言為她打氣：「吸收經驗踏入新階段」、「以後繼續努力呀」、「你絕對係一位出色嘅主持」、「期望你有更多演出」！

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