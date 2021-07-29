大叔的愛︱Edan公開拍攝內幕　Anson Lo竟然跳唔掂「大叔舞」？

ViuTV電視劇《大叔的愛》播出後掀起全城熱話，更以7.9點之佳績創下ViuTV自家劇集收視最高紀錄，雖然劇集已播畢，但MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）組成牧田CP的甜度與熱度均絲毫不減，周三（28日）Edan就時隔半年上載Vlog，分享了拍攝《大叔的愛》主題曲當天的花絮，上載16小時已獲逾15萬觀看。影片中只見連同Stanley（邱士縉）的MIRROR 3子大跳《突如其來的心跳感覺》，又不忘Battle NG次數，Edan以4次紀錄成功「為MIRROR爭光」，3子的可愛程度更令鏡粉露出姨母笑！拍攝期間Edan再度拋棄了偶像包袱，做出誇張表情及「我淨係鍾意大波妹㗎咋」等動作，令經理人花姐（黃慧君）也嫌棄：「我都話你做唔到偶像派㗎啦！」Break time時牧田CP也不忘「打情罵俏」放閃派糖，除了Edan以撒嬌語氣示愛：「Anson Lo is the Best！」，AL又靠在Edan肩上休息，令粉絲紛紛留言：「濕吻關注組」、「甘願被牧田 &登神閃盲」、「上次陳仔（Ian）今次到大表哥（Stanley）受害」。



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