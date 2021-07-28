吳林峰親解呂爵安Edan《小諧星》創作歷程：畀佢講最真實嘅自己

本地男團MIRROR成員Edan（呂爵安）近日推出第二首個人單曲《小諧星》，《大叔的愛》熱潮絲毫不減，加上邀得女神周秀娜任女主角，MV上架4天已獲124萬觀看次數，穩坐YouTube發燒影片冠軍之位，而Jer（柳應廷）早一周推出的《砂之器》亦緊隨其後。

周二（27日）為《小諧星》作曲的歌手吳林峰在個人IG撰寫千字文，紀錄了寫這首歌時的心路歷程，他直言開初是「想幫呢個好朋友」，於是寫了兩首，而《小諧星》正是第二首：「一開始我主要想用首歌去表達我所認識嘅 Edan，又或者話，我想用首歌去做一個空間，然後畀佢自己去講最真實嘅自己。」



吳林峰文末激動指：「#我居然可以同Wyman（《小諧星》為黃偉文填詞）合作，想喊！#EdanJer我都愛放心」（IG／＠ntl.fung）

吳林峰直言開初相當頭痛：「我真係好少可寫this type慘情歌，所以唔知點樣開始，直到收到Edan send畀我嘅reference，我突然醒起N年前有一排自己好迷戀台劇／日劇（我係真係會睇到喊嗰啲），好記得嗰陣寫過一句仔～於是我就用左幾個鐘時間，終於比我搵返出來；我個腦係真係有「叮」一聲，直覺『係啦！係佢啦！』」吳林峰坦言在寫歌途中遇上「腦便祕」，幸好遇上「大恩人」傅佩嘉打救：「我Happy Share叫佢畀啲意見，點知佢嘅意見係：『不如我幫你寫啲詞落去啊！』然後因為佢份用左15分鐘寫嘅Demo詞…… 我突然搵到個出口同感覺去完成首歌！我真係要好多謝你！」

吳林峰公開普通話版的Demo詞，他亦曾經在個人IG直播中唱過，甚有台劇主題曲的感覺，與《小諧星》別有一番風味，網民亦紛紛「跪求國語版」。（IG／＠ntl.fung）

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吳林峰續指安排了一些情境在旋律上：「我主要係想住Edan講嘢嘅方法去寫；首先Ver1/2其實係一個內心自我對話嘅Moment、第一人稱，所以Melody上並唔會好密，畀多啲空間佢講；然後慢慢去到C1你可以理解為把想講出口嘅嘢再吞返入心入面、繼續捱，但最後自己一個嘅時候好好咁抒發！然後Ver3去到C2其實將角度變為喺無奈下慢慢學會接受或者話習以為常，所以個起伏同情緒我寫得唔咁悲傷，反而正氣少少；之後到Bridge，其實我想寫嘅係錯一次但收到全部人指責，你一言我一句嘅感覺，然後最後大叫一聲！最後Chrous就毫不留情講晒自己心中最想表達嘅事情！好好去講返自己一直以來嘅壓抑咁。」吳林峰詳盡的紀錄令聽眾更了解這首歌，而他亦自言：「始終，歌對我而言，過程比咩都緊要！」

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