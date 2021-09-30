魷魚遊戲｜盤點劇中十大離譜BUG位　獎金根本冇可能係456億！

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上架一個多星期登上全球戲劇排行榜冠軍，除了劇中有不少難以發覺的小細節以及鋪排去下跪的伏線引起劇迷熱烈討論之外，其實該劇一樣有不少荒謬的漏洞和穿崩場面，在韓國引起了不少爭議。現在為大家細數劇中離譜的BUG位，你又能發現幾多個呢？



《魷魚遊戲》的漏洞和穿崩場面你又知幾多？（NETFLIX）

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1. 《魷魚遊戲》卡片上的電話號碼是真的

這個八位數字的電話號碼竟然真的有人在使用中，該個電話使用者大呻每日至少收到幾千通電話和大量短訊而大感苦惱。（《魷魚遊戲》影片截圖）

劇中孔劉所飾演的神秘男子在地鐵向男主角成奇勳（李政宰 飾）遞卡片，只要撥打卡片上的電話號碼就能參加能獲巨額獎金的《魷魚遊戲》，但這個八位數字的電話號碼竟然真的有人在使用中。該劇上架之後，該個電話使用者大呻每日至少收到幾千通電話和大量短訊而大感苦惱，外界炮轟劇組沒有事先做足準備工夫。

2. 獎金帳戶都是真的

帳戶號碼原來都是真實存在的！（《魷魚遊戲》影片截圖）

最終男主角成奇勳獨得456億獎金，在銀行取錢時顯示的帳戶號碼原來都是真實存在的。有網民嘗試匯錢到這個帳號，在轉帳確認頁面發現顯示的是數位帳戶「Kakao Bank」，其擁有人為「李XX」，事後Netflix這個帳號已經事先經過協議後而使用。

3. 455個參賽者死亡，最終獎金應為455億

許多剩下三人時，因為有453人已淘汰，所以總獎金有453億。（《魷魚遊戲》影片截圖）

但去到只剩下一人時，淘汰了455人的情況時，總獎金卻有456億。（《魷魚遊戲》影片截圖）

第二集，遊戲方公開遊戲規則時表示，每位參加者的獎金相當於一億韓元，而在第一個遊戲「一二三，木頭人」時因為有255人被淘汰，因此累積獎金就有255億韓元。直到只剩下三人的時候，因為有453人已淘汰，那時總獎金都顯示有453億。照這個道理，男主角成奇勳最終在456位參賽者中脫穎而出，打敗455人成為唯一倖存者獨得所有獎金，理應得到455億獎金，但最後卻顯示他得到的獎金是456億。

不過，對於這個漏洞，有網民指出455人死亡只能夠代表存入小豬存錢筒的獎金有455億韓元，但如果「每位參加者的獎金相當於一億韓元」，那麼成奇勳都會奪得他本人的那一億韓元，所以最後得到456億韓元。

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4. 場景佈置有錯漏

傘形椪糖圖案都有三個版本。（《魷魚遊戲》劇照）

在第三集中，參賽者要從三角形、圓形、星形和傘形揀選一個圖案做椪糖，當時牆壁上的藍色傘卻有兩個版本，一個顯示的是遮柄向左邊的波浪形雨傘，另一個則是遮柄向左邊的直線雨傘，後來印在椪糖的傘形圖案卻是遮柄向右邊的波浪形雨傘。

5. 參賽者資料犯極低級錯誤

1897年都可以寫落去？（《魷魚遊戲》影片截圖）

在第七集中，聲稱是玻璃廠工人的第17號參賽者的個人資料中顯示，他於1897年開始在玻璃廠工作，換句話說他已經超過120歲。

6. 不同人用同一參賽編號

多個茄喱啡演同一個參賽編號的參加者。（《魷魚遊戲》影片截圖）

外表、年紀甚至性別都無一合乎。（《魷魚遊戲》影片截圖）

劇中只著墨於幾個參加者身上，觀眾要認得456個參賽者當然沒可能，但有網民發現，劇組可能就是覺得觀眾一定不會發覺而讓多個茄喱啡演同一個參賽編號的參加者，包括「088」、「061」、「321」及「331」等等，外表、年紀甚至性別都無一符合，簡直亂嚟。

7. 晉級的參賽者突然消失

在玻璃橋遊戲開始前，「069」號參賽者自殺，少掉一人的情況下應該都有19人，但去到下一個遊戲卻只得16個人，離奇不見了三人。（《魷魚遊戲》影片截圖）

玩彈珠遊戲中贏了第40號參賽者、理應順利晉級去下一關的號碼尾數26號參賽者突然消失。（《魷魚遊戲》影片截圖）

有網民指出，順利通過前一個遊戲拔河的人有40人，撇除被處決的醫生之外一共有39人參加玩彈珠，兩人一組的情況之下會分成19組，因此最後淘汰一半人數，而單丁的韓美女因順利生存到下一關，因此理應有20人能玩下一關。最後在玻璃橋遊戲開始前，「069」號參賽者自殺，少掉一人的情況下應該都有19人，但去到下一個遊戲卻只得16個人，突然消失了三個參賽者。其中一個消失的參賽者，是玩彈珠遊戲中贏了第40號參賽者、理應順利晉級去下一關的號碼尾數為26的參賽者，但去到下一關卻只得96號及456號的男主角成奇勳是6字尾，26號參賽者突然被消失。

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8. 路牌不同名

本來英文名為「MOOJIN」。（網上圖片）

另一個路牌卻將武津的英文譯成「MUJIN」。（網上圖片）

第三集中，警察黃俊昊開車前往武津市，英文名為「MOOJIN」，但另一個路牌卻將武津的英文譯成「MUJIN」。

9. 001老伯體溫超過50度

有人會體溫高達華氏122.2嗎？（《魷魚遊戲》影片截圖）

在第四集中，參賽者在宿舍大屠殺時，001號老伯站在高處大叫時，熒幕中顯示他的體溫高達華氏122.2，即相等於攝氏50.11，根本人類就不可能體溫超過攝氏50度，又是另一個不可能的錯誤。

10. 警察明明可以將所在位置傳送給組長

他在對話視窗中傳送影片時，其實有一個能發送現時所在地點的選項。（《魷魚遊戲》影片截圖）

警察黃俊昊在逃亡時打電話向組長求救，告訴他在西南海上某個島，並叫對方追蹤自己手機位置，最後更傳給對方四條能提供他所在地方的影片線索，雖然兩條影片一度傳送失敗，但有兩條成功傳出，可見他所在的地方確實能夠使用數據。有網民發現，他在對話視窗中傳送影片時，其實有一個能發送現時所在地點的選項，比起叫組長追蹤自己手機位置，應該更快能讓警方知道他所在的範圍。