魷魚遊戲｜Netflix排行榜登頂輸出韓國文化　便當盒熱賣齊刮糖餅

從防彈少年團（BTS）踏足世界舞台，到電影《上流寄生族》締造歷史勇奪奧斯卡金像獎，韓國娛樂文化逐漸衝出亞洲。串流平台Netflix的電視劇《魷魚遊戲》最近成為首套榮登Netflix美國電視劇排行榜第一位的韓劇，連劇集出現的韓式便當盒都成為熱賣品，印證韓國文化輸出的威力。



《魷魚遊戲》由《無聲吶喊》、《重返20歲》、《南漢山城》等電影的導演黃東赫執導，演員李政宰、朴海秀主演，講述因為背負巨額債務等被逼到懸崖邊緣，過着「底層生活」的人冒着生命危險參加遊戲，爭奪456億韓圜的最終獎金。

根據網站FlixPatrol的數據顯示，截至9月29日，《魷魚遊戲》從23日起連續七天蟬聯Netflix全球電視節目排行榜的榜首。Netflix共同行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，《魷魚遊戲》可能成為Netflix最成功的原創內容。他指，《魷魚遊戲》超越公司以往所有非英語熱播劇的成績，連西班牙犯罪劇《紙房子》和法國懸疑劇《怪盜羅蘋》都被比下去。

這齣帶點黑色幽默的電視劇還呈現出不少獨特的元素，成為電視劇的標記。如《紙房子》劫匪所穿戴的紅色工作服和達利面具一樣，《魷魚遊戲》遊戲參加者所穿的綠色運動服頓時變為網購平台的熱賣品，Netflix共同行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）也身穿同一套運動服介紹自己是遊戲的「第457位參加者」。

劇集出現的普通鋁製韓式便當盒、角色所玩的彈珠和傳統街頭小食椪糖的製作工具通通同樣於網購平台有售。綠色瓶裝燒酒、布帳馬車所賣的辣炒年糕和三養拉麵等韓國特色食品或許都會是外國人眼中體驗韓國文化的最佳代表物。

「一二三紅綠燈」、「刮糖餅」、「彈珠」和「魷魚遊戲」等都是韓國人的童年遊戲，如今已經透過劇集成為熱話。除了有很多人於社交媒體分享玩遊戲的短片以外，西班牙甲組足球聯賽球隊馬德里體育會更加自製「馬體會版魷魚遊戲」，由基沙文（Antoine Griezmann）等馬體會球員「粉墨登場」。新加坡有人把模仿劇集畫片遊戲情節的影片上載到社交媒體，同樣掀起討論。

《魷魚遊戲》跟《上流寄生族》一樣寫出了現代資本主義社會的哀歌，或許就是劇集成功的其中一個原因。導演黃東赫接受《韓國先驅報》訪問時表示，《魷魚遊戲》是韓國高度競爭社會的象徵，「出乎意料，韓國不是唯一一個經歷激烈競爭的國家。不像很多劇集傳遞希望的信息和建議要做什麼，《魷魚遊戲》帶出對我們殘酷現實的鋒利見解。我認為這是為什麼很多觀眾覺得劇集是一種情緒宣洩。」