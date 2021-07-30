陳展鵬單文柔囡囡讀著名星二代學府　眼大大着校服甜笑得意到暈

單文柔（Phoebe）與陳展鵬於2018年結婚，翌年誕下愛女陳諾瑤（小豬比），現年已經兩歲許的小豬比眼大大十分精靈可愛，更是人見人愛，周四（29日）Phoebe貼出小豬比穿上校服、運動服及芭蕾舞服的造型，透露囡囡9月即將入讀N班，只見小豬比試着返學造型後相當高興，不忘露出甜笑又轉個圈圈，得意到暈！陳敏之大讚小豬比「Super cuteeeeeee」的同時，網民亦紛紛感歎時光飛逝：「返學啦！小朋友真係大得好快！」、「感覺佢出世係冇幾耐之前嘅事…」、「點解可以咁得意㗎」、「似媽咪咁靚」！據悉，小豬比即將就讀的學校為國際英文幼稚園暨幼兒園，是著名的星二代學府，一年學費約$83,000。



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