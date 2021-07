現年39歲的陳法拉在今年情人節宣布囡囡「小米妮」在鼠年尾出世,唔經唔覺囡囡已經近半歲大,法拉不時在社交平台分享寶貝女的成長點滴,日前她就在IG Post出囡囡「辣手摧花」的照片,並寫道:「part 2」,相中所見雖然小米妮白白嫩嫩的手仔腳仔相當可愛,但就毫不留情地「摧殘」手中的花,連盆栽的綠葉也不放過!



小米妮辣手摧花!(IG@falachenfala)

有網民留言問道:「Where is part 1?」其實今次不是小米妮第一次「辣手摧花」,法拉早前就曾Post出相似的照片,並寫道:「I love her but she’s a flower killer. (我愛她,但她是鮮花殺手)。」相當搞笑!