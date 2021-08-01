東京奧運｜吳諾弘為圓劍擊夢棄讀名校男拔　曾任指導教黃智賢演戲

港隊劍擊代表張家朗日前在東京奧運男子花劍個人項目中奪得金牌，亦為香港贏得歷史性第二面奧運金牌！張家朗在今日（1日）夥拍三名男子花劍代表出戰團體賽事，而其中一名就是TVB童星出身的吳諾弘。現年21歲的吳諾弘學了劍擊多年，更休學專注向全職運動員之路進發，今年是他首次代表港隊出戰東京奧運，誓要為港爭光。



今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括（左起）蔡俊彥、男子花劍奧運金牌得主張家朗、吳諾弘及張小倫。（FIE Facebook專頁）

童星出身的吳諾弘曾拍過不少劇集，包括《酒店風雲》、《宮心計》、《On Call 36小時》、《巨輪》等，今次出戰奧運，曾在《酒店風雲》中飾演他媽咪的郭可盈都有在IG為他加油打氣：「還記得當年拍攝酒店風雲、生日會、公開活動等的點點滴滴，你還是一個很可愛乖巧的小男孩，現在已長大了，更為香港隊男子花劍團體出賽東京奧運，好叻仔呀！我們一定會準時09:45欣賞賽事 ! Do your best，好好享受比賽，加油！請大家支持吳諾弘！支持#香港男子花劍隊！」

郭可盈在《酒店風雲》中飾演吳諾弘媽咪。（IG@khy_official）

重溫吳諾弘童星之路：

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吳諾弘小學就讀以劍擊隊聞名的啟基學校，不少港青、港隊劍擊代表都出自這間學校，而他自小二起就開始學劍，到小三開始參加學界比賽，小四至小六更三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍！2012年吳諾弘成功考入拔萃男書院，並代表學校贏得不少學界獎項，經常隨港隊到世界各地參加比賽，不過他在中五時考慮到運動員黃金時期短暫，所以決定休學，成為一名全職運動員，全力向劍擊夢進發，終於成功入選男子花劍奧運最終名單，首次代表香港出戰東京奧運。

吳諾弘自小二起開始學劍，直至中五時更決定休學，成為一名全職運動員。（微博@吳諾弘Laurence）

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吳諾弘最後一套亮相的作品是2015年劇集《四個女仔三個BAR》，當時他在訪問中表示自己志不在娛樂圈，所以不會再做藝人。雖然吳諾弘不再拍劇，但他就曾以劍擊指導身份「重返」TVB，在劇集《是咁的，法官閣下》中黃智賢與關禮傑有一場於終審法院大樓門前的格劍戲份，吳諾弘曾在社交平台大曬與黃智賢的合照，並寫道：「第一次以指導身分參與TVB製作。」想不到當年的小童星長大後會指導兩位前輩演戲！

劇集《是咁的，法官閣下》這一幕是由吳諾弘擔任劍擊指導。（電視截圖）

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