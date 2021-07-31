Cardi B擁過億身家狂曬Hermès Birkin　超豪收藏有錢都未必買到

美國饒舌女王Cardi B一直都是話題女王，除了歌曲及言論出位之外，她高調的作風及大膽的穿搭亦成為外界關注的焦點，尤其是她非常熱衷收藏Hermès Birkin手袋。早前Cardi B在IG大曬自己的收藏品，相中所見她將各種顏色、材質的Birkin擺滿客廳的梳化，單單是畫面中影到的已經有27個，價值不菲，令不少網民驚歎：「這是擺地攤嗎」、「貧窮限制了我的想像」、「好誇張」、「果然是土豪」！



Cardi B大曬自己的Hermès Birkin收藏。（IG@iamcardib）

身為知名女Rapper的Cardi B人氣強勁，吸金力亦極強，有報道指她身家達2400萬美元（約1.87億港元），而她平時的生活作風亦相當高調，全身上下都是名牌。熱愛Birkin的Cardi B經常大曬自己的收藏品，當中包括各種顏色的鱷魚皮款、比利時設計師Jonathan Riss操刀的Jay Ahr刺繡印花款、Sellier Birkin風格的條紋版等等，全部都是出名的難買！而Cardi B老公Offset在聖誕節就送上一個Birkin及一個Kelly手袋作為禮物，相當識做。

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不過由於太過高調同頻繁曬手袋，有網民質疑Cardi B是用冒牌手袋，又認為她與其他黑人女歌手都不夠資格用Birkin，更指她們貶低了Hermès的品牌價值，但Cardi隨即拍片反擊，她直言這些手袋都是她們賺錢買回來的，而自己並不是想炫耀，還反問大家在質疑女Rapper是否有能力去買Birkin的同時，為何不對白人女星有同樣的想法。而Offset亦有在IG曬出Cardi B在Hermès店內買下三個Birkin及一個Constance手袋的照片，力撐老婆！

Offset曬出Cardi B在Hermès店內掃貨的照片，力撐老婆！（IG@offsetyrn）