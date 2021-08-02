戴利睇奧運織冷衫一幕被廣傳　IG公開成果：緩解壓力的方法！

有「英國跳水王子」之稱的戴利（Tom Daley）擁有帥氣外表和健碩身形而受到全球粉絲的愛戴，早前他在男子雙人10米高台項目上奪得首面奧運金牌後，在Instagram上炫耀自己編織的英國國旗金牌收納袋子，令廣大網民發現他同時擁有強勁的藝術細胞非常「賢良淑德」，與平時跳水的模樣有很大反差。昨日（1日）他入場觀看女子3公尺跳水決賽時於觀眾席默默織紫色冷衫的一幕更被不少鏡頭捕捉到後廣傳，紛紛猜測是不是他為丈夫Dustin Lance Black或兒子所編織的，戴利今日（2日）在Instagram公開編織成果，收到這份禮物的經驗不是人？



戴利有「英國跳水王子」之稱，原來織冷衫一樣得！（Instagram：@tomdaley）

戴利奪得首面奧運金牌後，在Instagram上炫耀自己編織的英國國旗金牌收納袋子。（Instagram：@tomdaley）

戴利在專門張貼自己編織作品的Instagram中，公開這件受到全球矚目的紫色冷衫完成編織後的模樣，原來是他為法國鬥牛犬「Izzy」所編織的狗狗衣服：「我織完你的冷衫了！」之後他更開心地舉起冷衫，讓網民能360度欣賞他的作品。

他昨日（1日）入場觀看女子3公尺跳水決賽時，於觀眾席默默織紫色冷衫的一幕更被不少鏡頭捕捉到後廣傳（Instagram：@olympics）

戴利公開這件受到全球矚目的紫色冷衫完成編織後的模樣，原來是編織給狗狗的。（Instagram：@madewithlovebytomdaley）

戴利之前都已經織過不少作品給狗狗。（Instagram：@madewithlovebytomdaley）

他之後更張貼自己被影到在跳水場編織毛衣的照片，表示能透過這個興趣紓解自己比賽時所承受的壓力：「編織成了我尋找平靜、細心和緩解壓力的方法！我很喜歡！」

戴利表示能透過這個興趣紓解自己比賽時所承受的壓力。（Instagram：@tomdaley）

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