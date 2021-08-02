伍家謙講奧運引用伍晃榮金句「波係圓嘅」：希望可以一直傳落去！

伍家謙多年來一直視前TVB資深體育主播伍晃榮為恩師，雖然他已經離世13年，但伍家謙至今依然未有忘記伍晃榮當年的提攜，不但每年都會發文悼念，更分享恩師不為人知的小趣事和溫暖事蹟，讓大家永遠記得這位中最出色的香港體育新聞從業員。伍家謙昨日（1日）錄影東京奧運精華片段時，更將恩師「波係圓嘅」的金句重新演繹一次，並表示希望能將這句說話傳承下去，發揚光大。



伍家謙多年來都非常想念恩師伍晃榮。（Facebook：伍家謙）

伍家謙在Facebook公開當時錄影的片段，他發文表示當時錄影廠叫他想辦法講多一點來拖時間，結果在沒有稿的情況下出於自然反應而講了以下這番說話：「可以用簡單幾個字去講，就係『波係圓嘅』，咁地球亦都係圓嘅，所以地球轉得好快，因為各地嘅籃球水準同美國愈拉愈近，已經唔係講緊廿年前，有乜嘢辛苦得過喺休季期間要踢國際賽呢？就係要踢兩個國際大賽啦！」而「波係圓嘅」相信不少香港人都相當有印象，皆因這就是伍晃榮當年報道體育新聞時所講的一番話，意思是指比賽未到最後也不知誰勝誰負，什麼事情都有可能會發生。

伍家謙昨日在奧運精華片段中，爆肚重新演繹一次恩師伍晃榮「波係圓嘅」的金句。（Facebook：伍家謙）

伍晃榮是不少香港人心中最出色的體育新聞從業員，他所講的「波係圓嘅」更成為了金句。（網上圖片）

在直播中親口引用完恩師的金句，伍家謙坦言非常之感觸：「呢幾句說話，港人都應該會記得；換咗身份，轉咗平台，親口講出呢幾說話，有啲感觸，亦當係少少傳承啦。希望呢啲金句，可以一直傳落去；希望大家都記得，創造呢啲金句嘅人。」

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