歐陽娜娜短版上衣撞衫楊冪　現身機場零修圖照曝光好嚇人

台灣藝人歐陽娜娜近年在內地發展做得有聲有色，無論影視作品﹑綜藝節目還是品牌活動，其一舉一動都是焦點。然而，近日她被發現身穿黑色短版背心配休閒褲現身北京機場，隨後被細心的網友發現她同女星楊冪撞衫，不過在網友眼中楊冪更勝一籌。

歐陽娜娜在內地人氣好高。（視覺中國）

最近剪了一頭俐落短髮的歐陽娜娜，身穿黑色短版背心外搭針織外套，下半身穿黑色休閒褲現身北京機場，雖然整體打扮冷酷感十足，但上衣短版設計讓其展露小蠻腰是一大亮點，看起來不至於太單調。

歐陽娜娜露腰現身北京機場。（視覺中國）

而巧合的是原來早前楊冪亦曾穿過同一件的短版上衣，又是外搭黑色外套及戴上cap帽，而她下半身則穿灰色棉褲，其打扮更受網友青睞。事關楊冪身材比例好，加上身型纖瘦能夠突出她的小蠻腰優點，而且黑灰色搭配有線條分明的感覺，所以整體看起來有S型的美態。

楊冪的打扮展現小蠻腰優點。（微博圖片）

而歐陽娜娜則被笑指看起來顯肥，雖然展露小蠻腰但完全沒有腰窩感，加上針織外套有顯肥感覺，所以她看起來沒有線條美不敵楊冪，所以印證了一句說話「薑還是老的辣。」

歐陽娜娜被笑指看起來顯肥。（微博圖片﹑視覺中國）