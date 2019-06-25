歐陽娜娜新造型被嫌棄　圈中5大女神原來都唔適合短髮

女明星髮型造型千奇百變，不過又不是所有人都適合某一種類型，特別是短髮更加難好看。最近的代表人物就有台灣女星歐陽娜娜，近日她換上短髮造型示人，一改過往清純Feel變得非常成熟，短短時間內就登上熱搜。網友們幾乎都一致吐嘈，表示完全看不明白她的美，一時令「盛世美顏」扣了不少分數。

歐陽娜娜長髮這造型時非常迷人啊！（歐陽娜娜微博圖片）

過去歐陽娜娜都是以一頭長直髮示人，除了偶爾在長髮上變換造型，就好似變捲髮﹑梳中分頭等之外，好長時間都是長頭髮。正因為如此突顯了她自身的古典氣質，所以才有「盛世美顏」之稱。沒想到近日轉換髮型的她即時令人大失所望，將頭髮剪到耳朵旁又留短瀏海的她，給人一種一夜長大的感覺，變得非常成熟「女強人」Feel，完全不配合她19歲的年齡，抹掉了她古典婉約的氣質。

當然網友們你一言我一語吐嘈她，紛紛認為短髮不合適，留言說道：「長髮符合她氣質」﹑「更喜歡長髮」﹑「適合沒有瀏海」…不喜歡她太過幹練的一面。

短髮的歐陽娜娜顯得幹練。（YOHOGIRL微博圖片）

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其實圈中除了歐陽娜娜被批不合適短髮之外，還有幾位女星短髮造型都非常突兀。就好似Angelababy﹑迪麗熱巴﹑楊冪﹑唐嫣﹑劉亦菲，她們本身都是屬於大眼睛氣質型女孩，自自然然長髮就突出本身的質感。但在短髮上就顯得非常幹練，同自身的氣質背道而馳，有一種錯覺美。為什麼會比較不適合呢？其實可能同她的臉型有關，皆因她們大多都是偏長臉型，這一種女生原本在視覺上臉型已經比較長，假若剪短髮就會給人偏向中性感多一點，同時更會拉長臉型。

事實上又不是說所有長臉型女生不合適短髮，據指如果耳垂到下巴的長度小於2.25英吋的話就適合短髮，短於2.25的話，因為臉型就屬於比較偏短就可以留短髮喇！

Angelababy短髮顯得好型。（Baby微博圖片﹑紅秀微博圖片）

劉亦菲長髮比較有氣質一點。（視覺中國）

雖然歐陽娜娜短髮造型被批得一文不值，但始終不及迪麗熱巴吐嘈聲音大。就在今年5月，迪麗熱巴以寸頭（Buzz Cut）示人為雜誌拍攝，雖然整體上的確不難看，甚至於可以用「型」來形容，但顏值方面似乎比拉低不少。眾所周知迪麗熱巴因為顏值高而大受歡迎，其實好重要一點因為長頭髮好加分，修飾臉型之餘更增添飄逸感，給人一種女神Feel。

迪麗熱巴短髮造型非常突兀。（迪麗熱巴微博圖片）

但短髮的她就給人一種壯﹑五官放大感覺，因為她本身骨架大有168CM，所以一剪了短髮就會露出肩膀厚重感覺，給人頭小身大的錯覺。另外，她是維吾爾族人，五官本身就精緻立體，一剪短髮就非常顯得乾淨俐落，在無長髮修飾下五官就非常清晰可見，顯得特別大更男性一點。總括來說，氣質型的女性還是比較適合長髮造型。