男子組合ERROR成員郭嘉駿(193)ERROR,日前在IG Story上貼出限量版波鞋照片,寫道「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」,事後facebook專頁「家明」被批評藉人氣「攞著數」,該page撰文指193此舉會令粉絲花費整個月人工為他買鞋,但遭網民反駁:「佢有冇叫過佢嘅fans買啊,求其搵個story 同post就補完佢嘅人格,你係咪有問題?」

家明表示會「辭職」。(FB截圖)

家明今日(2日)凌晨再次撰文,表示專頁要「辭職」:「亂世下,請珍惜任何一個繼續發聲的人。這些機會,家明大慨用盡了。」他文中回應波鞋事件:「對193也沒深仇大恨,也多得3爺留言教訓,個人引起思考/討論不果,卻引起太多粉絲的不安,是我言論過於偏激,有失KOL的責任。」

193郭嘉駿@ERROR在IG 出 storoy徵求限量版波鞋。(IG@deniskwok193)

有網民不滿「家明」的道歉方式:「唔係好明點解唔願意好好道歉(如果你真係有歉意),而係要咁樣直接走人,呢個真係最無風骨。」又有人批評「家明」只顧抽水:「佢又幾抽得,最尾都要抽埋林日曦先眼閉。」

193親自留言笑家明「你真係唔識架喎」。(IG@deniskwok193)