阿女又戀嚟︱男生都愛MK妹Lily及女友味濃Coco　Joe：鍾意長腿啫

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》最後一集將於周五晚（６日）播出，林靜莉（Jeannie／莉莉菇）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）4名女神級女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會，而她們父母則以上帝視覺偷窺整個約會過程，觀眾好奇女兒的最終選擇看得津津有味，亦掀起不少討論。

周三（4日）一眾「被選中」的男生連同節目主持練美娟（娟姐）開直播，大膽談起除了「正在約會」的對象外，對其他女生都有興趣，當中以被觀眾稱「地道MK妹」的Lily及「GFable」的Coco人氣最高，Eddie與Sunson更自爆其實同Lily有私聯，被Joe一句KO：「你哋個個都係鍾意長腿啫！」



一眾「被選中」的男生連同節目主持練美娟開直播。（直播截圖）

現年26歲的Lily現為Now TV Sports體育節目主持，也是兼職模特兒，身高174cm的她有「長腿女神」之稱，她亦毫不吝嗇，不時在個人IG曬長腿；2018年曾奪得工展小姐選舉亞軍，兼「最合眼緣獎」及「最佳口才獎」。Lily拍過兩次拖、現已單身兩年，性格直率兼帶點麻甩的她被觀眾認為有「地道MK妹」特質，怎料貼地性格深得節目中男性的歡心，除了「被欽點」的Andrew外，過半男生包括Catry、Eddie、Sunson都被她俘虜。

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現年24歲的Coco是節目中唯一的素人女生，喜歡行山、旅行，曾任職時裝雜誌；單身2年半的她早期受訪時曾以「渣男磁石」自稱，不過在節目中就充份展現了其優點，作為100％素人卻絲毫不輸蝕，憑着開朗、愛笑和孩子氣的性格，深得男孩子們的喜愛，除了一早被認定的Indome外，Ringo、Catry、Joe都表達了對她的喜歡，認為跟Coco相處相當舒服，觀眾亦激讚Coco GFable。隨着節目討論度愈來愈高，Coco的人氣亦隨之增長，吸引逾5,000粉絲；而她的IG有不少與父母的合照，一家人感情要好。

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