肥仔潛力股！90kg鄭敬淏耗3年激减20kg　《機智醫生生活》變男神

今年37歲的鄭敬淏在《機智醫生生活》飾演醫術高超，個性龜毛的胸腔外科科長，精湛演技備受大家肯定！但出道前竟然是個體重90公斤的小胖子！花了3年時間才減肥成功，只能說不要小看胖子，因為他們都是潛力股！



吃胖背後竟藏辛酸故事

學生時期的鄭敬淏，為了不被學長們霸凌，特地學摔角，加上特別喜歡吃辣炒，每天都會吃，有時候一天吃上10頓餐，體型變壯的同時，體重也飆到90公斤！

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加入足球隊開始變瘦之路

他在節目上分享到，發現體重過重對身體真的產生很大的不便，不僅上下樓梯會喘，行動也變得遲緩，讓他很困擾。他笑說：「其實我上高中之後就開始瘦下來了，因為那時候我加入了教會的足球隊，運動量也增加很多。」花了3年時間，終於從90公斤减到70公斤。除了身材大改變，五官也更加立體，直接逆轉為帥氣oppa！

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不喝含糖飲料，每週上三次健身房

現在的鄭敬淏也時時刻刻留意自己的體態，他表示自己每週會至少去三次健身房，在日常飲食方面不喝含糖飲料，以原型食物為主例如雞蛋、豆腐、豆漿、雞肉、西蘭花、三文魚等等，以少量多餐的方式維持體態，宵夜、精緻澱粉也都盡量不碰，不過粉絲都說現在的鄭敬淏有點太瘦啦！希望oppa可以開開心心吃飯，不管胖瘦粉絲都會全力支持的～

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