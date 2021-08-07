吳亦凡事件｜再爆男偶像女粉絲秘戀　男星事後要女生謹記食避孕藥

內地男星吳亦凡因為涉嫌強姦而被北京警方刑拘，目前只要與他有關的社交平台﹑代言商品等都已遭關閉同下架，已變成過街老鼠的他可以話音訊全無。然而吳亦凡事件還在調查中的時候，近日又再傳出有一位「流量男星」同女粉絲秘戀，且在交往期間女粉絲被男方冷爆力，根據爆料者提供的線索，不少網友猜測話中人就是楊洋，掀起廣大討論。

吳亦凡已經變成過街老鼠。（視覺中國）

這名微博博主在個人微博爆利用漫畫的方式爆料指出，自己收到女粉絲的私信才知道這件事。從漫畫給予的提示可見，男明星在2019年初，跟富貴女明星的戀情曝光，引起大眾熱議，隨後因為男方懷疑是女方故意放出照片，所以二人就分手收場。沒多久，男明星就同女粉絲相戀，2019年女粉絲還陪同男明星去杜拜拍戲，9月份還一起去雲南省西雙版納遊玩，戀愛期間二人影了好多甜蜜照，男明星還曾在舉辦生日會的時候用鋼琴演奏女粉絲喜歡的音樂，可見漫畫中的呈現，二人是愛得甜蜜的。

楊洋被猜測是漫畫中的男明星。（微博圖片﹑楊洋微博圖片）

另外，博主還發文揚言他們二人在戀愛兩年後，男明星就開始玩失蹤，突然就消失所以被形容為冷爆力。而且還指出在每一次雙方約會後，男明星就會讓女粉絲吃藥。而不少網友根據漫畫提供線索就聯想起楊洋，事關他曾同富二代女星喬欣傳過緋聞，2019年亦曾在杜拜拍攝劇集《特戰榮耀》，亦曾在個人生日會上彈琴，所以大家就有這個猜測。但楊洋的粉絲就為偶像發聲，指出楊洋彈鋼琴一事是在2018年，並非漫畫中提及的2019年戀愛期間，所以大家覺得根本就是這名博主在故弄玄虛。

楊洋的粉絲為偶像發聲，指出楊洋彈鋼琴一事是在2018年，並非漫畫中提及的2019年戀愛期間。（微博圖片）

雖然這名博主沒有指名道姓，但網上已經有不少猜測指向是楊洋，所以楊洋一方得知後非常震怒，其經理人就在微博發文：「剛下飛機到公司，看完網上這些無端造謠式的爆料，仗着不「指名道姓」，就胡說八道抹黑。已委托律師搜集證據中，羊毛和觀眾安心看劇就好。」