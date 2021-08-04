吳亦凡事件︱家長不滿英文書用「Wu Yifan」當名字　出版社爆真相

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦被北京警方刑拘，目前其個人微博﹑工作室微博亦已遭到關閉，還有與他有關係的代言商品﹑音樂作品﹑影視作品等都已經下架，已變成過街老鼠的他可以話音訊全無。目前「吳亦凡」這個姓名已經相當敏感，近日就在內地有家長發現在小學三年級的英文書中，使用了「Wu Yifan」這個名字，發音與吳亦凡的名字相近，所以引來家長們不滿而投訴，害怕會對小朋友造成影響。

吳亦凡已經變成過街老鼠。（視覺中國）

從「人民教育出版社」出版的三年級起點英文科教材可見，書中有一名男孩子的角色姓名叫「Wu Yifan」，而且在書中多次出現，發音同吳亦凡相近，對此家長們覺得非常不妥當，害怕會對小孩子造成影響。對此「人民教育出版社」方面就在微博發出聲明澄清，表示書中的角色名字均為虛構，不指向任何具體的現實人物。

書中的角色「Wu Yifan」這個名字，發音與吳亦凡的名字相近。（微博圖片﹑視覺中國）

另外，角色名字「Wu Yifan」是根據漢語拼音而改的，對應的中文姓名是「吳一凡」，而且這個名字已從2001年的教材沿用至今，已經有20年之久，強調與2012年出道的吳亦凡沒有任何關聯。不過因為兩者讀音相近，所以「人民教育出版社」方面會採取措施應對：「我社將對任課教師和學生做好說明引導，避免學習中產生誤解解。」而有不少網友建議在下一次改版的時候，應該將「Wu Yifan」換掉，免得引來不必要誤會。

「人民教育出版社」發表聲明表示，「Wu Yifan」是根據漢語拼音而改的，對應中文姓名是「吳一凡」。（微博圖片）