謝影雪自肥上ViuTV想「親近」MIRROR所有成員：小朋友先做選擇

東京奧運今日（8日）正式閉幕，ViuTV除了邀請到MIRROR及ERROR出席錄影廠之外，更邀請到在混雙項目打入四強創出羽毛球佳績的港隊混雙代表謝影雪和鄧俊文驚喜登場，而且再加上謝影雪的「鏡粉」雙重身份，令她一出場已經份外受到矚目，不少網民紛紛表示謝影雪終於「自肥」成功，與MIRROR成員同框！



謝影雪和鄧俊文在今屆羽毛球混雙項目打入四強，創出港隊羽毛球佳績。（Getty Images）

謝影雪和鄧俊文今日現身ViuTV與MIRROR和ERROR齊齊看閉幕禮。（Instagram：@tseyingsuet）

AK感謝兩人對羽毛球壇作出重大貢獻，更表示兩人的超水準發揮令不少香港人重燃打羽毛球的興趣，包括曾經是羽毛球校隊的Frankie都忍不住講句「我好想打波啊而家！」馬啓仁（Keyman）表示得知謝影雪平時練習會聽MIRROR的歌曲，並問她現時有MIRROR成員在後面，想與哪位成員親近，謝影雪怕醜表示：「小朋友先做選擇㗎！」馬上引起現場眾人歡呼：「識玩！果然見慣大場面！大家姐真係大家姐！Why not both？」

Stanley、Edan、Anson Lo和姜濤在謝影雪和鄧俊文扮鬼扮馬，喪影合照。（ViuTV）

謝影雪被問到想與哪位MIRROR成員親近，她毫不忌諱表示：「小朋友先做選擇㗎！」，氹到眾人哈哈大笑。（ViuTV）

Keyman又問鄧俊文會如何選擇，ERROR馬上為自己拉票：「揀ERROR！」不過鄧俊文毫不猶疑就作出選擇：「我就梗係AK啦！」隨即與身後的AK拍手示好。

謝影雪和鄧俊文接過Lokman手上的戰書，接受MIRROR的挑戰去《力圖打排球》一較高下。（ViuTV）

早前謝影雪和鄧俊文曾表示不介意與MIRROR來一場羽毛球友誼賽，兩位用左手握拍的港隊代表更信心十足表示可以用右手打讓賽，Lokman今日在節目中正式向他們下戰書：「我以MIRROR隊長身份，向香港羽毛球奧運代表謝影雪小姐同鄧俊文先生下戰書，約定你哋喺《力圖打排球》一較高下！」謝影雪接過挑戰書，卻露出困惑的表情：「我哋打排球㗎咩？我哋打羽毛球㗎喎！」Lokman馬上笑指屆時會玩不同奧運球類運動，所有項目都會挑戰，謝影雪和鄧俊文興奮接過挑戰書，並欣然接受MIRROR的邀請：「好！」

點擊觀看更多謝影雪和鄧俊文與MIRROR和ERROR的互動：

+ 21

點擊下圖觀看謝影雪談及MIRROR：