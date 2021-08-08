東京奧運｜麥明詩公開與「牛下女車神」合照：李慧詩真係超級勁！

有「牛下女車神」之稱的香港單車代表李慧詩，於今日（8日）在女子場地單車爭先賽中勇奪銅牌，為香港奪得今屆東京奧運的第6面獎牌。早於2016年巴西里約奧運與李慧詩有過一面之緣的麥明詩，昨日（7日）在李慧詩比賽之前有發文兼公開合照為對方加油打氣：「五年前我親眼睇住背負住全香港人希望嘅你受傷，五年期間你從來沒有放棄，五年後的你捲土重來，you are an inspiration.（你是個鼓舞人心的存在）」



李慧詩今日（8日）在女子場地單車爭先賽中勇奪銅牌，為香港奪得今屆東京奧運的第6面獎牌。（Tim de Waele/Getty Images）

麥明詩五年前代表TVB前往巴西進行採訪，她坦然能採訪到李慧詩相當幸運，又表示見到李慧詩在今屆奧運發揮出超水準非常厲害：「之前都有試過練場地單車…其實超級超級攰（因為一定要保持速度先確保唔會跌落嚟）同埋幾驚，連續踩了5個圈已經覺得想死，呢排睇電視，有時見到啲運動員踩幾踩就輕鬆一個圈… 其實自己試過係勁辛苦！ anyway 重點係… 李慧詩真係超級勁！」

麥明詩公開2016年與李慧詩的合照。（Instagram：@louisa_mak）

點擊觀看更多圖片：