有「東涌羅浩楷」、「佛祖」之稱的利愛安(Kirsten)雖然在港姐賽事中遭淘汰出局,但她已簽約無綫(TVB)三年,更火速開工拍人氣處境喜劇《愛回家之開心速遞》。

黃建東上載與Kirsten及Kirsten哥哥合照。(黃建東IG)

黃建東(Derek)今日(8日)於IG上載與Kirsten的合照,他表示在電視城食堂碰見Kirsten,「 straighten咗啲 hair即刻 chic咗,無晒啲 Buddha味~」另一邊廂的Kirsten則發文指:「thank you for making me feel at home here at TVB」。只見Kirsten轉了髮型,將一頭鬈髮拉直,經P圖後「佛祖」消失,網民大讚轉了髮型的她有幾分似朱千雪,笑得超甜,十分靚女。

