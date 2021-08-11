黎姿戴珍珠戒指與女兒整甜品　超豪廚房內部裝潢曝光成焦點

現年49歲的黎姿（現名馬黎珈而）自從於2008年與富商馬廷強後淡出幕前，現時不但是三女之母，更擁有自己的生意成醫學美容上市公司CEO，過着無憂無慮的富裕生活。黎姿周不時都在社交網站分享日常生活，像皇宮般的11億西半山豪宅已經多次曝光於大眾眼前，昨日（9日）她上載與幾個女兒齊齊整甜品的照片，身處的超奢華廚房令一併成為焦點。



黎姿一家住在11億元豪宅中。（Instagram：@gigilai_official）

黎姿在Instagram公開自己與兩個女兒一同炮製蛋糕的過程，並發文：「甜點蛋糕的造型很考究和吸引，難怪女孩子們都成為了甜品控，3小豬和我喜歡吃，更享受做蛋糕的過程。每一個步驟都需要用心不能馬虎，很好玩。和女兒們合力泡製的親子蛋糕感覺特別美味，甜在心頭呢！」

黎姿上載與幾個女兒齊齊整甜品的照片，超奢華廚房令一併成為焦點。（Instagram：@gigilai_official）

然而，她們身處的廚房似乎更加備受注目，裝潢一看就知道並不一般，不單止有多樣高級廚具，就連牆紙、花紋玻璃櫃門、廚櫃及雲石枱面等每一寸位置都是滿滿的豪華感，氣派非凡又空間感十足。有眼尖網民還發現穿上圍裙整甜品的黎姿，手上更戴了巨型珍珠戒指，舉手投足都表現優雅。

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