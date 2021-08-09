戴利織冷衫比跳水更搶鏡　冷球塞爆家中衣櫃超多款式：我很喜歡！

有「英國跳水王子」之稱的戴利（Tom Daley）在今屆東京奧運中奪男子雙人10米高台金牌和個人10米高台銅牌的佳績，不過他因早前在跳水場地中被鏡頭捕獲織冷衫而被讚「賢良淑德」，相比起跳水，強勁的藝術細胞反而更受到矚目，戴利單單在這屆奧運賽事上已經完成編織一個英國和日本國旗的金牌收納袋子、紫色狗狗衣服以及一件有奧運五環、英國國旗圖案和「東京」漢字的白色冷衫，令不少網民都相當好奇他究竟帶了多少冷去日本。



戴利有「英國跳水王子」之稱，原來織冷衫一樣得！（Instagram：@tomdaley）

戴利回到家中後於今日（9日）在Instagram上載限時動態，公開自己房間裏放滿各式各樣冷球的衣櫃，冷球多到幾乎要掉下來，見到一大堆冷球的戴利開心到表示「I love it!（我很喜歡）」，表情難掩興奮。戴利早前公開表示自己能透過這個興趣紓解比賽時所承受的壓力，因此他除了在空餘時間織冷衫之外，就連比賽期間等待下一跳的時間都會織冷衫來保持自己心境平靜。

戴利今日在IG限時動態上載在家中的片段，見到他的衣櫃塞滿了織冷衫用的冷球。（Instagram：@madewithlovebytomdaley）

戴利連比賽期間等待下一跳的時間都會織冷衫來保持自己心境平靜。（Instagram：@madewithlovebytomdaley）

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