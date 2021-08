何超蓮上載拼圖感謝中港奧運選手付出　歌頌努力卻遭網民「審判」

東京奧運2020於昨晚(8日)舉行閉幕禮,為今屆奧運畫上圓滿句號,不少藝人都在社交網站發文,特別感謝香港運動員的付出和努力,創造出為香港奪得1金2銀3銅的佳績。賭王千金何超蓮今日(9日)在Instagram抒發看完今屆奧運的感受,並上載一張包含多位香港及中國奧運選手的拼圖,卻遭部分網民批評沒有包含中華台北隊的選手。



何超蓮發文奧運運動員的付出和努力。(微博@何超蓮Laurinda)

何超蓮發文寫道:「『台上一分鐘,台下十年功。』無懼挑戰,勇於突破!你們付出的汗水和淚水,成就著最精彩的奧運盛事。We are proud of you all.(我們為你們所有人感到驕傲)」,並附上一張包含多位香港及中國奧運代表選手的拼圖,男子花劍個人賽金牌的張家朗、女子100米及200米自由泳銀牌的何詩蓓、乒乓球女子團體賽銅牌代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴、女子空手道個人形銅牌劉慕裳以及場地單車女子爭先賽銅牌李慧詩亦包含在內。

何超蓮抒發看完今屆奧運的感受,並上載一張包含多位香港及中國奧運選手的拼圖,男子花劍個人賽金牌的張家朗、女子100米及200米自由泳銀牌的何詩蓓、乒乓球女子團體賽銅牌代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴、女子空手道個人形銅牌劉慕裳以及場地單車女子爭先賽銅牌李慧詩亦包含在內。(Instagram:@laurinda_ho)

有不少網民留言表示為所有奧運選手而感到驕傲,但有網民留言批評超蓮,指責她上載的20格拼圖中並沒有包含中華台北隊的選手:「為什麼沒有台灣運動員?難道台灣運動員不屬於中國運動員嗎?」不過隨即有人為超蓮護航:「主要是不夠位置」、「閉嘴吧」。

有網民用簡體字留言踩超蓮,指責她上載的20格拼圖中並沒有包含中華台北隊的選手。(Instagram:@laurinda_ho)

另外,歐陽震華亦因為在微博上載一張香港乒乓球代表團與中國乒乓球代表團的合照而備受內地網民批評,他形容該張照片十分有意義,更特意發文寫道「中港一家親」,卻有批評聲音指責「中港」二個字有違一個中國的原則,並表示香港是一個城市,絕不能與中國相提並論。

歐陽震華昨日亦因為在微博上載一張香港乒乓球代表團與中國乒乓球代表團的合照。(微博:@歐陽震華)

有批評聲音指責歐陽震華用「中港」二個字有違一個中國的原則,並表示香港是一個城市,絕不能與中國相提並論。(微博:@歐陽震華)

他今日馬上撲火,上載幾張奪獎牌的香港奧運代表插畫,並發文表示:「再次恭喜中國香港在東京奧運會的得獎運動員!」然而,卻又有人批評他用了插畫師「怪叔叔」的插畫,卻未有講明插畫出處對畫家不夠尊重。

歐陽震華疑用插畫師「怪叔叔」的插畫,未有講明出處。(微博:@歐陽震華)

同場加映:盤點運動題材超勵志劇集 奧運項目應有盡有花劍舉重拳擊樣樣齊

+ 66

同場加映:古川雄輝中日乒乓大戰期間發微博 被內地網民鬧爆挑釁:滾出中國