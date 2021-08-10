謝影雪鄧俊文成功與MIRROR成員集郵超興奮：自肥可恥但很有用！

港隊奧運代表謝影雪和鄧俊文在今屆奧運的羽毛球混雙項目打入四強創造港隊佳績，早前獲邀上ViuTV出席奧運閉幕禮的直播節目，並接過MIRROR的戰書答應上《力圖打排球》與12位成員玩球類比賽一較高下。從來不掩飾自己是「鏡粉」身份的謝影雪，更於節目後與MIRROR成員逐一影相留念，並放上Instagram炫耀一番：「自肥可恥但很有用！」



謝影雪被問到想與哪位MIRROR成員親近，她毫不忌諱表示：「小朋友先做選擇㗎！」，氹到眾人哈哈大笑。（ViuTV）

謝影雪和鄧俊文在今屆羽毛球混雙項目打入四強，創出港隊羽毛球佳績。（Getty Images）

謝影雪雖然在節目中表示「小朋友先做選擇」，無法從12位MIRROR成員中揀選一名，不過她在Instagram公開當日與一眾主持強尼、陳安立、七仙羽和MIRROR成員等人的合照時卻難掩自己的取向，唯獨與Jer（柳應廷）影了兩次合照，一張換衫前一張換衫後，不少網民都笑她偏心！謝影雪亦發文感謝ViuTV的邀請：「好多謝邀請我同俊文上去一齊同大家觀賞閉幕禮，自肥可恥但很有用！」

謝影雪不忘與MIRROR成員們集郵。（Instagram：@tseyingsuet）

鄧俊文在節目中被問到喜歡哪一名MIRROR成員，他沒有一絲猶疑就表示「我就梗係AK啦！」，除向明顯的他亦不忘在Instagram向AK（江𤒹生）示愛：「好多謝邀請我同阿雪上去做嘉賓同大家一齊觀賞閉幕禮，P.S.仲俾（畀）個機會我做一日小粉絲！」這位奧運代表更加上心心眼表情符號，兼且特意只獨立放自己和AK的合照做大，但與其他人的合照則以拼圖形式並排，笑死一眾網民：「果然AK係唔同啲」、「老闆有着重要的地位」、「AK獨享俊文的愛」。

鄧俊文最喜歡的MIRROR成員就是AK。（Instagram：@jordan_tcm）

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謝影雪自肥上ViuTV想「親近」MIRROR所有成員：小朋友先做選擇