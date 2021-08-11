TWICE子瑜都輸畀佢！網民公認「台灣第1美女」竟是她：最具代表性

說到「台灣第一美女」你會想起誰呢？日前有PTT網友好奇問到這個問題，引來網友們熱議，結果發現許多網友一致大讚「她」是漂亮又賢慧的台灣第一美女！



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日前有台灣網友在PTT的WomenTalk板問道「你心目中的台灣第一美女是誰」，早期不外乎是蕭薔、林志玲這兩位最具代表性，不過在這兩位美女之後，似乎很少人再討論起新一代的台灣第一美女。

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這位網友也提到兩位美女，分別是張鈞甯、黑嘉嘉，他認為張鈞甯論氣質、外型、形象都是最佳人選；但以年紀來說，他則認為黑嘉嘉有亮眼面貌，更是最強女棋手。話鋒一轉，原PO好奇地網友們：「各位認為的台灣第一美女是誰呢？」

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文章一出，引來網友們熱議，許多網友紛紛一致認為林志玲做為台灣第一美女當之無愧，其次，被點名第二多的則是周子瑜；除此之外，還有網友點名其他女星，當中包含「柯佳嬿」、「許瑋甯」、「周曉涵」、「桂綸鎂」、「任容萱」...等等。

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