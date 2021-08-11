流量明星接連犯錯影響社會　官媒籲理性追星要保持頭腦清醒

年初繼人氣女星鄭爽因為代孕棄養風波而斷送演藝事業之後，另一人氣男星吳亦凡又捲入桃色醜聞風波，當中還因涉嫌強姦而被北京警方刑拘。亦因為這一些人氣明星接二連三犯錯，已引起官方相關單位注意，對此官媒「人民日報」再次發表文章，強調大家要理性追星，將流量轉化為動力，實現偶像同粉絲良性互動 。

流量明星接二連三出事。（視覺中國﹑鄭爽微博圖片）

「人民日報」指出有一些「流量明星」自恃人氣高就自我膨脹，屢屢做出一些出格的言行，突破了道德底線同越過法律責任，而對社會造成影響。另外，還指出粉絲們為了自家藝人的流量而互踩﹑謾罵甚至於散盡千金追星，這一些行為絕對不正確。所以強調指出粉絲要理性追星：「在流量帶來的名利誘惑面前，保持頭腦清醒，始終心存敬畏， 將流量轉化為動力，實現偶像同粉絲良性互動。」還舉出例子表示，在奧運期間不少明星同奧運健兒們互動，當中他們有一些人是運動員的偶像，偶像為粉絲加油打氣，雙方做到彼此互動鼓勵，這才是明星不負眾望的「流量」所在。

「人民日報」再次發表文章，強調大家要理性追星。（微博圖片）

另外，「流量明星」承載着道德品質同社會責任，對於社會來說他們是一種示範，特別對於年青人。所以有品有德的明星，才能更好地引領粉絲向上向善。