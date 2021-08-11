智能愛人 | 馮盈盈洗甩「是非精」味　網友：這部她沒有很討人厭

無綫（TVB）劇集《智能愛人》至今播畢7集，首周最高收視為13.7點，評價不俗，表現平穩。劇集早於內地率先播出，網友盛讚李佳芯（Ali）演技超班，值得再攞視后。

除了Ali夠觸目外，不少內地網友亦稱讚馮盈盈（Crystal）演技有進步，她飾演高傲嚴肅的上司多姐，與男主角陸永（飾演古家廉）有感情線，頗得觀眾歡心。有部分內地網民直言馮盈盈在《智能愛人》中「沒有很討人厭」，似乎成功洗甩部分「八婆」、「是非精」味道。

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智能愛人劇評 | 幫《刑偵日記》扳回一城 啱TVB觀眾口味稍欠深度

智能愛人︱李佳芯獲內地網民讚好戲 豆瓣獲近8分高評價成功洗底

馮盈盈入行後朝向主持路發展，亮相於各大綜藝節目中，以「是非精」形象入屋。但近年馮盈盈獲得更多拍劇機會，於《反黑路人甲》及《逆天奇案》飾演的角色一反「八婆」形象亦令觀眾有新鮮感。

雖然其演技持續飽受批評，不少觀眾認為她過於浮誇，但今年她於《好聲好戲》中聲演《宮心計》的劉三好小演員，聲淚俱下，爆喊到甩埋假眼睫毛，獲得一致好評。今次她於《智能愛人》飾演的多姐亦令人看見演技有進步，看來假以時日馮盈盈搣甩「是非精」標籤也並非毫無可能。

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馮盈盈接受《香港01》訪問時透露，自己拍劇期間一直跟鄧智堅老師上堂惡補演技，又與言語治療師上堂改善懶音，「為演多姐這角色，我向身邊多位職場女強人偷師，觀察和參考她們平常工作時專業和強勢的氣場」。對於會否想搣甩「八婆」等負面標籤，她則坦言：「觀眾睇法係無得控制和強求。唯有做好自己，我相信有努力下苦功，觀眾是會見到我的轉變，自然會有相應的評價」。

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