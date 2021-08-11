東京奧運︱郭晶晶任跳水裁判獲益良多　希望日後再能夠參與盛事

2020東京奧運日前已經圓滿結束，其中獲委任在跳水項目擔任裁判的前「跳水皇后」郭晶晶則有感而發，在微博一連上貼多張工作照以及與一班師弟妹的合照，揚言用不同的身份參加奧運會，令她獲益良多，並且希望以後每一屆奧運會自己都有機會參加。

郭晶晶在東京奧運會跳水項目中擔任裁判。（視覺中國﹑郭晶晶微博圖片）

39歲的郭晶晶作為TDC（國際泳聯跳水技術委員會）的成員獲委任參加奧運會，主要是為裁判打分，評估裁判的工作是否做到公平公正，而其師妹陳若琳亦是委員之一，而是次用不同身份參加奧運會亦令郭晶晶感到獲益良多：「這次作為TDC成員參加，才發現，呈現在觀眾前的每一場精彩比賽，除了我們能看到的運動員們的拼搏和全力以赴，在我們看不到的背後，撑起整場比賽的，還有許許多多奧運相關工作人員和志願者們的不懈努力。」

郭晶晶的工作主要為裁判打分。（郭晶晶微博圖片）

郭晶晶是國際泳聯跳水技術委員會委員。（官網截圖）

是次郭晶晶能夠成為TDC的委員，全靠國家隊跳水領隊周繼紅的幫助，讓她能夠參與自己熱愛的運動：「重回泳池邊，勾起了我非常多的回憶，很感謝周領隊把我帶到TDC，讓我可以繼續參與到這項陪伴了我整個青春的運動項目裡來，從不一樣的角度去體驗奧運，使我獲益良多。」而她亦強調往後的奧運會希望能參與其中，不少網友都約定她在巴黎見。

郭晶晶同一班師弟妹合照。（郭晶晶微博圖片）