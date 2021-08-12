福原愛一連五日全國語受訪　大陸網民冧爆認證：小愛就是中國人！

日本乒乓球選手福原愛和江宏傑離婚後沉寂一段時間，才在東京奧運露面擔任球評，近日她積極靠攏中國大陸，不只哽咽表示「感謝中國這樣地支持我」，更一連五天全用國語接受訪問，讓大陸網友興奮不已，不只稱她為中國人，更要她直接移民。



陸媒《看看新聞》在本月5日曝光福原愛的受訪影片，她哽咽說：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」

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此話一出讓大陸網友相當激動，表示將來都會無條件相挺她，更表示福原愛還是用東北腔最好聽，暗諷先前福原愛因為在台灣生活轉變的台灣腔。

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之後，福原愛陸續接受《鳳凰網》和日本藝人竹內亮的東奧紀錄片《雙面奧運》訪問，雖然兩位都是日本人，但一位從小就到大陸培訓乒乓球，一位目前長居大陸，兩人便用流利的國語在影片中對談，並替即將到來的北京冬季奧運宣傳。

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根據日媒《週刊新潮》報導，福原愛深受大陸網友喜愛，紛紛在網上表態「小愛對中國人就像是家人」、「無條件支持小愛」，更有網友大膽喊話「小愛移民來中國吧」，表達他們對福原愛的喜愛。

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